国分グループ本社株式会社〔本社：東京都中央区、代表取締役会長兼CEO：國分 勘兵衛〕は、フェアトレードの理解を広める国際的な啓発期間である世界フェアトレードデー(毎年5月第2土曜)、および5月のフェアトレード月間に合わせ、認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン(FLJ)が主催する「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画いたします。





フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン









1.フェアトレード ミリオンアクションキャンペーンとは

5月1日(金)から5月31日(日)の期間中、フェアトレード認証商品の購入やSNS投稿など1アクションにつき1円を開発途上国の生産者に寄付するキャンペーンです。一人ひとりの行動が、地球の環境と私たちの未来を守ることにつながる、国内最大級のフェアトレード啓発イベントです。









2.趣旨

国分グループでは、セレクトショップ「ROJI日本橋」でのPOP掲示や「ROJI日本橋 ONLINE STORE」での特設ページの設置、社員参加型フォトコンテストの実施を通じ、持続可能な社会の実現に向けてフェアトレード認証商品を含む「サステナブルカテゴリーの拡大」を加速させてまいります。









3.取り組みの背景と目的

現在、日本におけるフェアトレードの認知度は39.3％※に留まっており、欧米諸国と比較しても依然として向上の余地がある状況です。「食のインフラ」を担う国分グループは、生産者と生活者をつなぐ卸売業の立場から、以下の役割を果たすことを目指します。

※出典：渡辺 龍也「フェアトレードの広がり(2)」国民生活センター『ウェブ版「国民生活」』2023年10月号(No.134)





(1)「サステナブルカテゴリー」の確立と強化

環境や社会に配慮した商品を「サステナブルカテゴリー」として定義し、そのひとつとしてフェアトレード認証商品のラインアップを強化します。





(2)認知・理解浸透

自社セレクトショップ「ROJI日本橋」やECサイト「ROJI日本橋 ONLINE STORE」を通じたフェアトレード商品の認知拡大と社員一人ひとりのアクションを通じて、フェアトレードの重要性を広く発信し、日常に定着させます。





(3)開発途上国の生産者支援

キャンペーンに参加し、1アクションにつき1円を開発途上国の生産者に寄付することで、開発途上国の生産者支援にもつなげてまいります。









4.実施概要

今年のキャンペーンテーマである「“いいもの”の先に、“いい世界”を。」に基づき、以下を展開いたします。





(1)実店舗・ECサイトでのキャンペーンの展開

・ROJI日本橋(実店舗) ：期間中、自社のフェアトレード認証商品を

キャンペーンPOPでPR

・ROJI日本橋 ONLINE STORE：特設ページを開設し、商品の背景にある

ストーリーと共に対象商品の販売を行います。

URL： https://www.roji-nhb.jp/collections/million-action-campaign2026





【ROJI日本橋(実店舗)概要】

店舗名 ： ROJI日本橋

所在地 ： 東京都中央区日本橋1-1-1

営業時間： 11:00～18:30(平日)／10:30～18:00(土日祝)

休店日 ： 毎月月末

URL ： https://www.roji-nhb.jp/pages/rojinihonbashitenpoinfo





(2)社員参加型「フォトコンテスト」の実施

社員一人ひとりのフェアトレードへの主体的な関与を促進するため、社内でフォトコンテストを実施します。コンテストへの応募数はキャンペーンのアクションとしてカウントし、生産者への寄付となります。引き続き、グループ一丸となって持続可能な社会の実現に貢献します。









5.国分グループオリジナル商品・開発商品

(1)トニーズチョコロンリー





トニーズチョコロンリー





トニーズチョコロンリーは「違法労働なきチョコレート」をミッションに掲げた、オランダ発のフェアトレードチョコレートです。トニーズ社は認知・模範・行動の3軸と5つの調達原則で100％トレーサブルを実現。カラフルなパッケージが特長で、チョコレートが不均等に割れる様子は、カカオ業界の不平等な収益分配を象徴しています。国分グループはこの理念に共感し、輸入元総代理店として日本国内での普及を後押ししています。





(2)鎌倉焙煎珈琲 フェアトレードかまくらブレンド





鎌倉焙煎珈琲 フェアトレードかまくらブレンド





「鎌倉焙煎珈琲～フェアトレードかまくらブレンド」は市民・企業・行政が三位一体となり生み出した、鎌倉発のフェアトレード製品です。「第2回フェアトレード・ジャパン アワード2025」において、ソーシャルムーブメント部門で優秀賞を受賞。鎌倉市フェアトレードタウン計画と連動し、市民参加型で選ばれた認証豆を使用して鎌倉で焙煎した珈琲です。





(3)KWVカフェ・カルチャー





KWVカフェ・カルチャー





KWVカフェ・カルチャーは、スタッフの技術力を駆使した製法による、華やかなコーヒーの香りと味わいが特長の赤ワインです。ピノタージュ由来のブラックベリーやカシスのアロマと共に、モカやカカオの芳しい香りが感じられ、普段ワインをあまり飲まない方や若い方でも気軽に楽しめる商品です。原材料であるワイン用ブドウは、フェアトレード認証生産者から基準に従って調達された認証原材料です。(全原材料中の含有率：100％)









◆本件に関するお問い合わせ

国分グループ本社株式会社

サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進課

電話：03-3276-4121