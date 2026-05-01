K-インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は、2026年にQoo10で初めて実施したライブ配信において、当日のリアルタイムランキング総合1位を記録いたしました(2026年3月26日時点)。





Foodology(フードオロジー)、Qoo10での初ライブ配信の様子





近年、日本においてはEC市場の拡大に加え、ライブコマースを通じた購買体験への関心が高まっております。こうした市場環境を背景に、Foodologyは新たな顧客接点の強化を目的として、Qoo10におけるライブ配信を実施いたしました。





本ライブ配信では、主力製品である「コレオロジーカットゼリー」と「コレオロジー PRO」のセット商品を中心に展開いたしました。当日限定の割引施策に加え、ライブ配信1時間限定の特典を設けることで、より多くのお客様にご購入いただきやすい条件を整えた結果、当日のリアルタイムランキング総合1位を達成いたしました。





また、日本市場向けに展開しているブルーベリー味・メロン味の限定フレーバーも同時に披露し、日本の消費者の皆様から高い関心を集める結果となりました。





Foodologyの主力製品である「コレオロジーカットゼリー」は、体重管理や体脂肪ケアをサポートする製品として、日々のコンディション管理や健康習慣を意識する方々にご利用いただいております。ザクロ濃縮液を使用した飲みやすい味わいと、スティック型個包装による携帯性の高さが特長で、日本市場において継続的に支持を獲得しております。





同ブランドは、2025年のQoo10メガ割プロモーションにおいてサプリメント部門で継続的に高いランキング実績を記録しており、「Qoo10 AWARDS 2025」において最優秀賞を受賞するなど、日本市場におけるプレゼンスを着実に高めております。





Foodologyは、「今回のライブ配信を通じて、日本市場におけるライブコマースの有効性を確認することができました」としており、「今後もオンライン・オフラインを含めた多様なチャネルを通じて、日本の消費者との接点拡大を図ってまいります」とコメントしております。





今後もFoodologyは、日本市場におけるさらなる事業拡大を目指し、インナービューティーを通じた新たな価値提供を推進してまいります。









■会社概要

会社名：Adapt

代表者：Jeongha Park

所在地：3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea