この度、株式会社シーエスイーは2026年5月13日(水)～15日(金)の3日間、東京ビッグサイト東展示棟で開催される「第17回 EDIX(教育総合展)東京」に出展いたします。

※詳細URL： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/about.html





シーエスイーのブースでは、ICカードリーダー『PiT-23』を活用した出席管理システム、勤怠管理システムの展示・ご紹介をいたします。

当社のICカードリーダーは、大学・専門学校はもとより、一般企業様の社内セミナーへの出席管理、また学習塾様の登下校メール配信システムの入力機器として、全国で多数の導入実績がございます。最近では、PiT-23を活用した勤怠管理システムの導入も増えてきております。

可搬・壁掛け、無線LAN・有線LANあらゆるシーンで活用できるICカードリーダー「PiT-23」を、当社ブースにて体験できます。





『PiT-23』卓上打刻シーン





『PiT-23』壁掛け利用シーン／モバイル打刻シーン





『PiT-GATE』壁掛け利用シーン





■出展概要

・名称：第17回 EDIX(教育総合展)東京

・日時：2026年5月13日(水)～15日(金)10:00～18:00(最終日は17:00終了)

・会場：東京ビッグサイト東展示棟

・場所：東3ホール(ブースNo：21-51)









■デモンストレーション

1. ICカードリーダー「PiT-23」：ICカード収集パック

(1) ICカード、顔認証、QR打刻に対応しており、打刻したデータを出席管理システムや勤怠管理システムとデータ連携が出来ます。

(2) 収集したデータは、有線LAN(オプション)や無線LAN(Wi-Fi)を使いCSVデータ出力ができます。また、USBメモリにもCSVデータ出力できます。

(3) マスターを事前登録することで、授業の選択や氏名を表示することができます。

※ 詳細URL： https://www.cseinfo.co.jp/solution/pit23/





2. 出席管理システム「北翔大学様での導入事例」

(1) 教務システムと連動した出席管理を行っている北翔大学様での導入事例を、資料や映像を交えてご紹介いたします。

(2) 北翔大学様とは産学連携により、当該システムの他の大学様へのご提案につきましてもご承諾いただいております。









【PiT-23 本体仕様】

OS ： Android ※Googleモバイルサービスなし

CPU ： Qualcomm QCS6125

動作メモリ ： 3G

ディスク容量： 32G ※システム領域を含む

LCD ： 5.5インチ 1440×720 IPS

タッチパネル： 静電容量式5点マルチタッチ

Corning(R) Gorilla(R) Glass3指紋防止コーティング

センサ ： 近接・光・加速度センサを内蔵

SDカード ： MicroSD(SDXC対応)×1 ※バッテリボックス内

ICカード ： ISO14443A/B、MIFARE／FeliCa

有線LAN ： 専用クレードルにて対応

無線LAN ： 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth ： Ver5.0

カメラ ： 1300万画素 広角117℃ AF

RTC ： 月差±60秒以下

USB ： 3.1 Type-C ×1

電源 ： 専用ACアダプタ 5V2A

専用バッテリ： オプション 4000mAh

サイズ ： W165 × H72 × D12mm

重量 ： 約150g ※バッテリ搭載時約217g

環境条件 ： 動作時…-10～50℃／充電時…0～45℃／保管時…-20～60℃

防水性能 ： IP54

認証 ： VCCI-A、TELEC、JATE、PSE





※『PiT-23』製品ページ： https://www.cseinfo.co.jp/solution/pit23/









【株式会社シーエスイー会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 堀尾 幸生

所在地 ： 〒490-1111 愛知県あま市甚目寺山之浦119-3

設立 ： 1964年12月

事業内容： ネットワークの構築／ソフトウェア開発／業務用端末の製造、販売

URL ： https://www.cseinfo.co.jp/





※本プレスリリースに記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は発表日時点のものです。