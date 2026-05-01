YATSUDOKI「母の日ケーキ」、全国のYATSUDOKIにて5月8日（金）より期間限定販売

■母の日 タルト・オ・ピスターシュバターを贅沢に使用し、ほどよい塩味をきかせて焼き上げたピスタチオ入りの「サブレ・ブルトン」に、香ばしく豊かな風味のピスタチオムースを合わせました。ムースとサブレの間には、ホワイトチョコレートガナッシュと甘酸っぱいアプリコットピューレをしのばせ、味わいのアクセントに。最後までさわやかにお楽しみいただけます。ピスタチオ好きにはたまらない、贅沢な一品です。価格：630円（税込680円）■「YATSUDOKI」ブランドとは「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。■株式会社シャトレーゼとは1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）で展開しています。会社概要会社名：株式会社シャトレーゼ代表者：代表取締役社長 古屋勇治従業員数：1,800名事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）創業：1954年（昭和29年）12月20日URL：https://www.chateraise.co.jp/