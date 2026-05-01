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YATSUDOKI「母の日ケーキ」、全国のYATSUDOKIにて5月8日（金）より期間限定販売
お母さんに贈る特別なひととき
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、日頃の感謝の気持ちを表現した華やかな「母の日ケーキ」を、5月8日（金）から5月10日（日）まで数量限定・期間限定で販売いたします。
「YATSUDOKI母の日ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260510/
【デコレーションケーキ】
■母の日 メルシーフルールデコレーション
リボンでラッピングし、花束のように仕上げた、母の日の贈り物にぴったりのデコレーションケーキです。ふんわりスポンジに、口どけの良い北海道産純生クリームを合わせ、甘酸っぱいラズベリージャムとブルーベリー・カシスジャムをサンドしました。仕上げには、糖度の高い自社農園苺とエディブルフラワーを華やかに飾り付けています。
価格：3,200円（税込3,456円）／ サイズ：直径11cm
※エディブルフラワーの色は商品によって異なる場合がございます。
■母の日 ミロワールショコラ
チョコレートの魅力を存分に堪能できる、大人向けの母の日ケーキです。ブランデーが芳醇に香る濃厚なチョコレートムースに、ダージリンとアールグレイをブレンドした香り高い紅茶プリンを重ねました。さらに、アーモンドやカシューナッツ、カカオニブを加え、食感のアクセントをプラス。艶やかなグラサージュショコラで美しくコーティングし、エディブルフラワーを華やかに飾りました。
価格：4,200円（税込4,536円）／ サイズ：直径14cm
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※エディブルフラワーの色は商品によって異なる場合がございます。
【母の日に贈りたくなる、華やかなプチケーキ】
■母の日 ルビー・コフレ 〜アールグレイ&ショコラ〜
女性に人気の紅茶「アールグレイ」を使用した、母の日限定の華やかなケーキです。芳醇な香りのアールグレイムースに、ベルガモットと白ワインのカード、なめらかなチョコガナッシュを閉じ込めました。表面は、鮮やかな赤色のピストレがけチョコレートで仕上げ、エディブルフラワーを華やかに飾りました。華やかな香りと軽やかな口どけが広がる、上品な味わいをお楽しみいただけます。
価格：550円（税込594円）
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※エディブルフラワーの色は商品によって異なる場合がございます。
■母の日 タルト・オ・ピスターシュ
バターを贅沢に使用し、ほどよい塩味をきかせて焼き上げたピスタチオ入りの「サブレ・ブルトン」に、香ばしく豊かな風味のピスタチオムースを合わせました。ムースとサブレの間には、ホワイトチョコレートガナッシュと甘酸っぱいアプリコットピューレをしのばせ、味わいのアクセントに。最後までさわやかにお楽しみいただけます。ピスタチオ好きにはたまらない、贅沢な一品です。
価格：630円（税込680円）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、
「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）で展開しています。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：1,800名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「YATSUDOKI母の日ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260510/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、日頃の感謝の気持ちを表現した華やかな「母の日ケーキ」を、5月8日（金）から5月10日（日）まで数量限定・期間限定で販売いたします。
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260510/
【デコレーションケーキ】
■母の日 メルシーフルールデコレーション
リボンでラッピングし、花束のように仕上げた、母の日の贈り物にぴったりのデコレーションケーキです。ふんわりスポンジに、口どけの良い北海道産純生クリームを合わせ、甘酸っぱいラズベリージャムとブルーベリー・カシスジャムをサンドしました。仕上げには、糖度の高い自社農園苺とエディブルフラワーを華やかに飾り付けています。
価格：3,200円（税込3,456円）／ サイズ：直径11cm
※エディブルフラワーの色は商品によって異なる場合がございます。
■母の日 ミロワールショコラ
チョコレートの魅力を存分に堪能できる、大人向けの母の日ケーキです。ブランデーが芳醇に香る濃厚なチョコレートムースに、ダージリンとアールグレイをブレンドした香り高い紅茶プリンを重ねました。さらに、アーモンドやカシューナッツ、カカオニブを加え、食感のアクセントをプラス。艶やかなグラサージュショコラで美しくコーティングし、エディブルフラワーを華やかに飾りました。
価格：4,200円（税込4,536円）／ サイズ：直径14cm
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※エディブルフラワーの色は商品によって異なる場合がございます。
【母の日に贈りたくなる、華やかなプチケーキ】
■母の日 ルビー・コフレ 〜アールグレイ&ショコラ〜
女性に人気の紅茶「アールグレイ」を使用した、母の日限定の華やかなケーキです。芳醇な香りのアールグレイムースに、ベルガモットと白ワインのカード、なめらかなチョコガナッシュを閉じ込めました。表面は、鮮やかな赤色のピストレがけチョコレートで仕上げ、エディブルフラワーを華やかに飾りました。華やかな香りと軽やかな口どけが広がる、上品な味わいをお楽しみいただけます。
価格：550円（税込594円）
※洋酒使用。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※エディブルフラワーの色は商品によって異なる場合がございます。
■母の日 タルト・オ・ピスターシュ
バターを贅沢に使用し、ほどよい塩味をきかせて焼き上げたピスタチオ入りの「サブレ・ブルトン」に、香ばしく豊かな風味のピスタチオムースを合わせました。ムースとサブレの間には、ホワイトチョコレートガナッシュと甘酸っぱいアプリコットピューレをしのばせ、味わいのアクセントに。最後までさわやかにお楽しみいただけます。ピスタチオ好きにはたまらない、贅沢な一品です。
価格：630円（税込680円）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、
「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）で展開しています。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：1,800名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月1日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「YATSUDOKI母の日ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260510/