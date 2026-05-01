株式会社 中京テレビクリエイション(所在地：愛知県名古屋市)は、2026年5月22日(金)・23日(土)・24日(日)の3日間、名古屋市・栄のオアシス21およびエディオン久屋広場において、「JST Nagoya HAWAII Festival 2026」 を開催いたします。入場は無料。フラ、音楽、グルメ、ショッピングを通して、ハワイの魅力を存分に楽しめる東海エリア最大級のハワイイベントです。





JST Nagoya HAWAII Festival 2026





■ 名古屋に“ハワイの風”が吹く特別な3日間

「JST Nagoya HAWAII Festival」は2010年にスタートし、現在では毎年30万人以上が来場するイベントとなりました。

名古屋の中心・栄エリアを舞台に、世代を問わず楽しめる初夏の恒例イベントとして、多くの方に親しまれています。









■ イベント内容

会場では、東海エリアを中心に活動する4,000人のフラダンサーによるステージパフォーマンスをはじめ、ハワイからのゲストを招いた特別ステージなど、多彩なプログラムを予定しています。

また、ハワイアン雑貨やハワイアンアパレルを取り扱う販売ブースが40店舗以上、ロコモコやガーリックシュリンプなど約20店舗の飲食ブースが軒を連ね、ショッピングもグルメも一日中楽しめる空間となっています。









■ 国内外から豪華ゲストが集結

2026年は、ハワイ音楽やフラの第一線で活躍するアーティスト、さらに国内の人気アーティストもゲストとして出演予定です。





● EKOLU(エコル)

マウイ島出身のアイランドレゲエバンド。Na Hoku Hanohano Awardを12回受賞するハワイを代表するグループとして、世界各地のフェスティバルやイベントに出演しています。





EKOLU(エコル)





● Mark Keali'i Ho'omalu(マーク・ケアリイ・ホオマル)

「リロアンドスティッチ」の楽曲を制作した音楽家として知られ、伝統と革新を融合させたスタイルで国際的にも高く評価されるクムフラ。フラの伝統を守りながらも新たな表現を切り開き、フラ界に新たな可能性をもたらし続けています。





Mark Keali'i Ho'omalu(マーク・ケアリイ・ホオマル)





● Kaloku Holt(カロク・ホルト)

シンガーソングライターであり、ウクレレプレイヤー、クムフラとしても活躍。音楽とフラを通してハワイ文化の精神「アロハ」を体現し、国内外でその魅力を発信しています。





Kaloku Holt(カロク・ホルト)





● 島谷ひとみ

数々のヒット曲を持つ日本を代表する女性アーティスト。高い歌唱力と表現力でジャンルを超えた音楽活動を続け、ハワイイベントへの出演やフラダンサーとの共演も多数行っています。





島谷ひとみ





このほかにも、多彩なゲストの出演を予定しています。









■ 開催概要

イベント名 ： JST Nagoya HAWAII Festival 2026

開催日程 ： 2026年5月22日(金)・23日(土)・24日(日)

※5月22日(金)はオアシス21のみで開催

開催場所 ： オアシス21(名古屋市東区東桜一丁目11番1号)

エディオン久屋広場(名古屋市中区栄三丁目)

入場料 ： 無料

主催 ： 中京テレビクリエイション

公式Webサイト： https://cte.jp/hawaii-fes/









■ 今後の情報発信について

出演者やステージスケジュールなどの詳細情報については、公式Webサイト https://cte.jp/hawaii-fes/ にて順次発表する予定です。