Cloud-Clone Corp.(本社：米国ヒューストン、中国武漢にISO認証生産拠点)は、2026年初頭に国際的科学誌『Nature Communications』に掲載された敗血症に関する重要研究において、同社の降钙素原(プロカルシトニン)ELISAキット(SEA689Mu)が研究データの正確な取得に大きく貢献したことを発表いたします。





本研究は、ドイツのミュンスター大学を中心とする研究チームによる「Endothelial cell responses in sepsis are attenuated by targeting truncated procalcitonin」(トランケーテッド・プロカルシトニンを標的とすることで敗血症時の内皮細胞応答が減弱する)と題された成果です。





研究チームは、Cloud-Clone Corp.製ELISAキットを用いて敗血症マウスモデル中の血漿プロカルシトニン濃度を高精度に定量し、中和抗体の最適投与量を確立。その結果、プロカルシトニンを標的とすることが敗血症時の血管内皮障害を有意に軽減し、多臓器障害を緩和し、予測生存率を改善することを実証しました。





同社の製品はこれまでに、『Nature』、『Science』、『Cell』などのトップジャーナルを含む42,000以上のSCI索引付き出版物に引用されており、その信頼性と性能が世界的に認められています。









■背景

敗血症は、細菌、真菌、ウイルス、寄生虫などの感染に伴って引き起こされる重篤な全身性炎症症候群であり、世界的に主要な死因の一つです。初期症状には悪寒、発熱、倦怠感などがあり、病状が進行すると心拍数の増加、呼吸困難、意識障害、血圧低下が現れます。敗血症は急速に進行し、適時な介入がない場合、重篤な敗血症や敗血症性ショックへと移行し、多臓器機能障害や循環障害を引き起こし、患者の生命を深刻に脅かします。





医学界は敗血症の病態メカニズムについての理解を深めてきましたが、この致死的な疾患に対する有効な治療法は依然として限られています。免疫抑制療法やコルチコステロイドを含む多くの治療アプローチは、これまでのところ臨床実践において患者の予後を有意に改善できていません。安全で精密な新たな治療戦略の開発が、敗血症研究における重要な課題となっています。









■研究結果について

ドイツのミュンスター大学を中心とする研究チームは、敗血症マウスモデルの内皮細胞トランスクリプトームを系統的に解析し、以下の重要な発見を得ました。





【内皮細胞における遺伝子発現変動の解明】

内皮細胞では、炎症に関連する複数の遺伝子(プロカルシトニンをコードするCalca遺伝子を含む)が有意に上昇する一方、細胞増殖、血管新生、細胞結合の構築に関与する経路は抑制されることが明らかになりました。これは、敗血症が内皮細胞の正常な機能を著しく妨害し、血管の完全性の喪失、バリア機能障害、血管麻痺を引き起こすことを示しています。





【トランケーテッド・プロカルシトニンを標的とする中和抗体の開発】

敗血症の典型的な特徴の一つは、血管内皮バリアの破壊です。これは、血管内皮カドヘリン(VE-cadherin)のチロシン685位のリン酸化によって引き起こされる毛細血管漏出として現れます。既存の研究により、プロカルシトニンがVE-cadherin分解を誘導する主要なメディエーターであることが示されています。





そこで研究チームは、トランケーテッド・プロカルシトニンのN末端領域を標的とするポリクローナル抗体を設計しました。実験により、この抗体はプロカルシトニンによって誘導されるVE-cadherinのリン酸化を効果的に抑制することが確認されました。さらに、in vitro実験において、この抗体は敗血症マウス血漿による内皮細胞バリア機能の破壊を成功裏に拮抗しました。





図1 トランケーテッド・プロカルシトニンを標的とするポリクローナル抗体によるプロカルシトニンの中和





【体内検証：臓器保護と生存率の向上】

中和抗体のin vitro効果を検証した後、研究チームは敗血症マウスモデルにおけるin vivoでの有効性をさらに評価しました。

その結果、以下のことが示されました。

内皮細胞活性化の抑制：抗体によるプロカルシトニン中和は、敗血症によって誘導される内皮細胞の活性化を有意に軽減

血管保護効果：血管を保護し、それによって多臓器障害を軽減

生存率の改善：プロカルシトニン中和処理を受けたマウスは、全体的な健康状態が改善し、疾患重症度が低下し、予測生存率が向上





図2 プロカルシトニン抗体で治療した敗血症マウスのスコアと予測生存率





研究者らは次のように評価しています。

「プロカルシトニンはマウスとヒトの両方においてN端切断型で活性化されます。我々は以前に、プロカルシトニンの活性化を阻害することで、術後の全身性炎症患者の微小血管機能を改善できることを実証しました。したがって、プロカルシトニンシグナル伝達経路を標的とすることは、敗血症および全身性炎症状態における血管機能と臓器完全性を保護するための重要な戦略です。」









■Cloud-Clone Corp.のELISA技術が支えた信頼性の高い定量解析

本研究において、研究チームは敗血症マウスの血漿中プロカルシトニン濃度を正確に測定するために、Cloud-Clone Corp.が開発・製造した降钙素原(プロカルシトニン)ELISAキット(SEA689Mu)を使用しました。





【研究における具体的な貢献】

中和抗体の最適投与量の確立：血漿中プロカルシトニン濃度を正確に測定し、疾患進行に対する抗体の効果を精密に評価

高感度・高特異性：複雑な生体サンプル中の微量ターゲット分子を安定して検出

優れた安定性と再現性：一貫した信頼性の高いデータを提供し、研究結論の強固な基盤を構築





Cloud-Clone Corp.は、タンパク質、抗体、検出試薬をカバーする完全統合型の産業チェーンを有しており、基礎研究からトランスレーショナルリサーチまでのシームレスな連携を実現しています。ELISAプラットフォームは、高感度、高い特異性、優れた安定性で世界的に認められ、バイオマーカー検出や免疫学研究において広く活用されています。









■世界的な科学研究への貢献

Cloud-Clone Corp.は、世界中の研究者に対して高品質な研究試薬および免疫測定ソリューションを提供することを使命としています。





【主な製品ライン】

組換えタンパク質

抗体

ELISAキット

マルチプレックス検出キット

初代細胞

動物モデル





【品質理念と実績】

同社は一貫した理念「Quality is Life(品質こそが生命)」を掲げています。

2025年末現在、Cloud-Clone Corp.製品を使用して発表されたSCI論文は42,000篇以上

そのうち数百件の研究成果が『Nature』、『Science』、『Cell』などのトップジャーナルに掲載

ISO9001、ISO13485、ISO14001認証を完全に取得

これらの継続的なグローバルな検証は、Cloud-Clone Corp.製品の有効性に対する最も客観的なピアレビューとなっています。





【参考論文】

Brabenec L, Hellenthal KE, Kintrup S, et al.

Endothelial cell responses in sepsis are attenuated by targeting truncated procalcitonin.

Nature Communications. 2026;17(1):827.









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社…米国ヒューストン

生産拠点 ： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容 ： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。

タンパク質、抗体、ELISAキット、初代細胞、

マルチプレックスサイトカイン検出キットの

研究開発・提供、ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金 3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/

LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/cloud-clone-corp/

Instagram： https://www.instagram.com/cloudclonecorp2023/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@cloudclonecorp