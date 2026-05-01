世界でも希少な日本古来の長寿ザメを専門に扱った、健康食品の通信販売事業をしている株式会社さぬき健康本舗(所在地：香川県高松市、代表：児山 茂)は、健康と美容をサポートする「金の穂・極」を「母の日特別企画」として、破格の赤字価格で販売いたします。





母の日、日頃の感謝を伝えよう





https://item.rakuten.co.jp/sanukipg1/kiwami-4set/









■今年の母の日は何を贈りますか？

今年も母の日が近づいてきました。日頃の感謝を込めて、何か特別なプレゼントを贈りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

当社が実施したアンケートでは、「花を贈る」34.1％、「一緒に食事やお出かけする」34.9％と、贈り物や時間を通じて感謝を伝える方が多い結果となりました。

一方で、「特に何もしない(まだ決めていない)」が21.7％、「感謝の手紙を伝える」が9.3％と、母の日の過ごし方は人それぞれであることも見えてきます。

しかし、どの選択にも共通しているのは、「ずっと元気で笑顔でいてほしい」という想いではないでしょうか。









■“モノ”から“健康を気遣うプレゼント”へ

近年、母の日のプレゼントは「花」や「ギフト」だけでなく、健康を気遣う贈り物にも注目が集まっています。

年齢を重ねるにつれて増えてくる、節々の違和感や日々のコンディションへの不安。

「これからも元気で過ごしてほしい」

そんな想いを込めて、日常的に続けられる健康習慣を贈るという選択肢が広がっています。

今年の母の日はそんなあなたの“想い”を形にして伝えてみてはいかがでしょうか？









■関節と美容をWでサポートするサプリ「極」

株式会社さぬき健康本舗は“母への想いを形にする選択肢”として、女性に多い関節の悩みと美容をWサポートするサプリ「極」を「母の日・特別企画キャンペーン」を全国に展開しています。

希少な国産長寿ザメから採れた非変性プロテオグリカン・非変性II型コラーゲンは軟骨の再生を促すだけではなく、内側から肌のコンディションを整えるため、美容目的でも注目されています。

今年の母の日は健康を願う“想い”を形にして届けてみてはいかがでしょうか。









■商品の特徴

身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンをたっぷり配合。たった一粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されており、配合量は国内最大級です。





国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しました。希少な国産ザメの軟骨成分プロテオグリカンを高含有しており、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明され、2024年2月5日に特許を取得しています。





500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用しています。金の穂極1袋(60粒分)を製造するのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。









■母の日の特別企画キャンペーン・「関節と美容をWでサポート」を開催

健康食品を贈っても、1ヶ月分では・・・？ でも8ヶ月分ともなると金額も高額になるし・・・

そんなあなたのお悩みに、破格の約38％OFFで8ヶ月分を赤字価格1万円(税込・送料込)で下記サイトで提供販売中。1ヶ月1,250円です。あなたの母への想いをお届けいたします。





楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/sanukipg1/kiwami-4set/









■アンケート調査

アンケート実施期間： 2026年4月22日～2026年4月29日

アンケートURL ： https://x.com/sanukikenkou/status/2046873645793124725

アンケート質問 ： 今年の母の日、どうしますか？

アンケート回答数 ： 250票

アンケート結果 ： 花を贈る：38％、一緒に食事やお出かけする：31.6％、感謝の手紙を伝える：6.4％、特に何もしない(まだ決めていない)：24％





＜アンケート回答者の声＞

・定番ですが、カーネーションを準備しています！

・お気に入りのレストランに2人で食事に行きます。

・手紙で感謝の気持ちを伝えています！

・今年はまだ決めていないです。そろそろ考えないと……





アンケート結果





プロテオグリカン含有量国内最大級





特許成分配合





1日1粒から歩みをサポート





HIG-82細胞増殖促進作用





楽天100冠達成





メディア掲載多数





金のプロテオグリカン





■会社概要

商号 ： 株式会社さぬき健康本舗

代表者 ： 代表取締役 児山 茂

所在地 ： 〒760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10 高松寿町プライムビル4F

設立 ： 2013年

事業内容： 健康食品通信販売事業

資本金 ： 2,299万円

URL ： https://www.sanukipg.com/687744938









■関連サイト

HP ： https://www.sanukipg.com/687744938

公式Instagram： https://www.instagram.com/sanukikennkouhonpo/

公式X ： https://x.com/sanukikenkou

公式オンラインショップ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/stores/%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A9%82/page/9A9C8695-AE78-47B6-8FA1-16E727E70F6E?ref_=ast_bln









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社さぬき健康本舗 お客様相談窓口

TEL：0120-949-575