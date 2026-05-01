株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：平山 公通、以下SCP)は、ソニーグループ株式会社モビリティ事業部門とSCPが開発したソニーが提供予定のクルマ用AIエージェントの"顔"となるキャラクターの新ネーミングに「ウィシェフ&ラズミュー」が決定したことを発表いたします。そして新ネーミング決定を記念して、新コンテンツが続々登場いたします。





メインビジュアル





みんなの大好きを集めた「最高のパフェ」を作ってみんなに届けたい！

人を楽しませることが大好きなウィシェフとラズミューは、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」と考え、二人で最高のパフェ作りを目指すことに。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューがみんなの日常を少しだけ甘くするコンテンツをお届けいたします。これから二人が紡ぐストーリーにご期待ください。









1. 新コンテンツが続々登場！

新ネーミング発表を皮切りに、スイーツに隠れたウィシェフを探すクイズコンテンツや、迷路コンテンツなどの新しいコンテンツが公式SNSに登場いたします。





ウィシェフを探せ





ウィシェフ迷路





※画像はイメージです









2.ウィシェフ&ラズミューのLINEクリエイターズスタンプ発売が決定！

本日5月1日(金)よりウィシェフとラズミューのLINEクリエイターズスタンプを発売いたします。日常会話で使える可愛いデザインがそろっているので、是非ご活用ください。





LINEスタンプ





価格：1セットあたり50コイン／スタンプショップ、120円(税込)／LINESTORE ※1セット：40個

LINESTORE： https://line.me/S/sticker/33758875

※スタンプショップは、iPhone／Androidアプリ版のみで利用可能です。

スタンプショップで購入されたスタンプは、スマートフォンアプリ版はもちろん、PC版でも利用・閲覧できます。





3.人気イベント「あいぱく／アイスクリーム万博」にウィシェフが登場！

「アイスクリーム好きの楽園」をコンセプトに掲げ、全国から年間数十万人のアイスクリームファンが集う「あいぱく」にウィシェフが登場いたします。ウィシェフと一緒に写真が撮れるグリーティングやステッカーをプレゼントいたしますので、是非ご来場ください。





あいぱくロゴ





あいぱく





実施場所：新宿住友ビル 三角広場

実施期間：2026年5月2日(土)、5月3日(日)

実施時間：各日3回、各30分間(12:00～12:30、15:00～15:30、17:00～17:30)

※あいぱくへの入場には別途料金がかかります。









【ウィシェフ&ラズミューとは…】

クリームの山々が連なるお菓子の国「クリムテイル」に住むうさひつじの「ウィシェフ」と、幼なじみでねこひつじの「ラズミュー」。人を楽しませることが大好きな二人は、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」と考え、二人で最高のパフェ作りを目指すことに。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューがみんなの日常を少し甘くするコンテンツをお届けいたします。





▼ウィシェフ&ラズミュー公式Instagram： https://www.instagram.com/wichef_rasmew/

▼ウィシェフ&ラズミュー公式X ： https://x.com/wichef_rasmew









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