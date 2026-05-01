株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、「化粧オイルカテゴリ」のマーケットシェアにおいて2017年から2025年までの9年連続で国内売上No.1※1を獲得いたしました。





「化粧オイルカテゴリ」マーケットシェア9年連続No.1を獲得





●高品位「スクワラン」(化粧オイル)(スクワラン100％、純度99.9％)

15mL 税込1,540円、30mL 税込2,750円、60mL 税込5,060円、120mL 税込9,350円

※上記写真は左・右共に60mL









ハーバーは1983年11月より販売を開始してからよりよい使い心地を求めて試行錯誤を重ね、スクワラン100％、純度99.9％まで精製した美容オイル、高品位「スクワラン」を誕生させました。成分が安定しているので、サラッと軽い使い心地で、ベタつくことなく肌になじみ、うるおいを与えます。また、乾燥小ジワを目立たなくする効果※2も試験済みです。高品位「スクワラン」は当社のスキンケアアイテムを代表するロングセラー商品となっております。





また、季節に応じて天然精油※2を配合したラベンダースクワランやフローラルリフトスクワラン、ローズスクワランを限定販売。肌をケアしながらやさしく上品な香りをお楽しみいただける限定のアイテムです。ほかにも、お客様のニーズに合わせてスキンケア成分を配合したタイプや、スクワランをバーム状やスティック状にしたスペシャルケアアイテムなど、様々な形でスクワランを展開。年齢、性別、肌質を問わず、幅広い方々にご支持いただいております。





スクワランを顔になじませる





ラベンダースクワラン 30mL

※なくなり次第終了

ラベンダースクワラン 30mL 2,970円(税込)※なくなり次第終了





フローラルリフトスクワラン 30mL

今季発売日未定

フローラルリフトスクワラン 30mL 2,970円(税込)今季発売日未定





ローズスクワラン 30mL

今季発売日未定

ローズスクワラン 30mL 2,970円(税込)※今季発売日未定





ハーバーは、社名の由来である『Health Aid Beauty Aid(美と健康を助ける)』という理念を実現するために、無添加主義(R)を貫きながら、お客様のニーズにお応えし、ご満足いただける商品を提供できるよう、これからもたゆまぬ努力を続けてまいります。





※1 2017～2025年実績「化粧品マーケティング要覧2020～2026」(富士経済調べ)化粧モイスチャーオイルカテゴリにおいてのメーカーマーケットシェア

※2 効能評価試験済み

※3 ラベンダー油、ダマスクバラ花油、ノバラ油、ビターオレンジ花油(香り成分)









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





■売上本数3,300万本を突破※4 ハーバーはここが違う！純度99.9％ 高品位「スクワラン」

無添加主義(R)を貫くハーバーの高品位「スクワラン」は、保湿成分スクワラン100％、純度99.9％に高精製したピュアなオイルです。スクワランを中心とした美容理論は、創業以来当社の基本となっています。





ハーバーはここが違う！高品位「スクワラン」(純度99.9％)





■悩みに応じた「スクワラン」バリエーション

【美容オイル】

『高品位「スクワラン」II』

＜植物＞

独自のバランスでブレンドした植物スクワラン。

高品位「スクワラン」II 30mL2,530円(税込)





『スクワ Q10』

＜エイジングケア※5＞

うるおい成分コエンザイムQ10(ユビキノン)配合。

スクワQ10 30mL 3,080円(税込)





『薬用ホワイトニングスクワラン』

＜美白※6＞

有効成分ビタミンC※7配合。

(化粧オイル)【医薬部外品】

販売名：薬用 ホワイトニングCオイル

薬用ホワイトニングスクワラン30mL 3,300円(税込)





【ミストローション】

『スクワランスパローション』

メイクの上からいつでもうるおい補給。

ナノ乳化したスクワラン※8配合。

スクワランスパローション 60mL 1,430円(税込)





【バーム状スクワラン】

『海の宝石』

うるおいが長く続く、練り状のスクワラン。

海の宝石 20g 1,980円(税込)





『海の宝石 紅潤』

大人の肌に、ハリとうるおいを。スキンケア成分配合の海の宝石。

海の宝石 紅潤 20g 2,200(税込)





【サプリメント】

『スクワレンSP』

毎日の元気と美容をサポート。

純度99.9％まで精製したスクワレン配合。

スクワレンSP 90粒 2,376円(税込)





※4 2004年3月～2025年7月までの出荷本数(15mLは1本・30mLは2本・60mLは4本・120mLは8本で換算した場合）

※6 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ

※7 メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・ソバカスを予防

※8 テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビルEX

※9 保湿成分









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フリーダイヤル： 0120-82-8080

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