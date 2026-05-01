当社代表取締役会長の山口悟郎が旭日重光章を受章

京セラ株式会社代表取締役会長の山口 悟郎が、2026年春の叙勲において、「旭日重光章」を受章することになりましたのでお知らせいたします。「旭日重光章」は、国家または公共に対する功労のあるものに対し、特に顕著な功績を称えるものとして日本政府より授与されます。

■受章者 山口 悟郎のコメント

このたびは叙勲の栄に浴し、身に余る光栄に存じます。これもひとえに今日まで、支えてくださったエレクトロニクス業界をはじめ関連分野に携わってこられた皆様、お客様、お取引先様、ならびに関係各界の皆様のお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。

当社グループは、「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」という経営理念の実現に向けて、持続的な成長を全従業員とともに進めてまいりました。

本受章は、社業を通じた社会への貢献に加え、日本ファインセラミックス協会 会長ならびに太陽光発電協会 代表理事として、関連業界の発展に貢献するとともに、京都商工会議所 副会頭として、京都を中心とする関西の産業や経済の発展に微力ながら尽力してまいりましたことが、評価されたものと受け止めております。

今回の受章を励みとし、今後もなお一層精進を重ね、業界の発展ならびに社会への貢献に全力で取り組んでまいる所存です。

■プロフィール

氏 名 山口 悟郎（やまぐち ごろう）

生年月日 昭和31年（1956年）1月21日（70歳）

学 歴 同志社大学 工学部 卒業（昭和53年（1978年）3月）

出 身 京都府京都市

略 歴

昭和53年（1978年） 3月 京都セラミツク株式会社（現 京セラ㈱）入社

平成14年（2002年） 4月 半導体部品国内営業部長

平成14年（2002年） 8月 半導体部品統括営業部副統括部長

平成15年（2003年） 6月 執行役員

平成16年（2004年） 7月 半導体部品統括営業部長

平成17年（2005年） 6月 執行役員上席 半導体部品事業本部副本部長

兼 半導体部品統括営業部長

平成21年（2009年） 4月 執行役員常務 半導体部品事業本部長

平成21年（2009年） 6月 取締役

平成25年（2013年） 4月 代表取締役社長 兼 執行役員社長

平成29年（2017年） 4月 代表取締役会長（現在）

社 外 歴

平成29年（2017年） 6月 ＫＤＤＩ株式会社 社外取締役（現在）

平成29年（2017年） 7月 京都商工会議所 副会頭（現在）

令和 3年（2021年） 5月 一般社団法人 日本ファインセラミックス協会 会長

（～令和7年5月）

令和 3年（2021年） 6月 一般社団法人 太陽光発電協会 代表理事

（～令和7年6月）

令和 6年（2024年） 6月 豊田通商株式会社 社外取締役（現在）