株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）は、6月15日（月）千葉県、6月15日（月）栃木県それぞれの「県民の日」当日に、各県在住の高校生以下のお子さまを無料でムーミンバレーパークにご招待いたします。 さらに、千葉県、栃木県の「県民の日」および6月2日（火）横浜市民の日に合わせた特別キャンペーンも実施。千葉県、栃木県、横浜市在住の皆さまは2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）の期間限定で、割引価格でムーミンバレーパークの1デーパスをお買い求めいただけます。

キャンペーン期間中はおとな当日チケット4,300円（前売チケット3,900円）、こども当日1,300円（前売チケット1,000円）のところ、前売チケットに限りおとな3,700円、こども900円の特別価格でご購入いただけます。

現在ムーミンバレーパークでは、ムーミンの物語の世界と色とりどりのアンブレラが融合したイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催中です。今年は『ムーミン谷の彗星』をデザインコンセプトに、雨に濡れて鮮やかさを増す自然の美しさや、地面の彩りも楽しめるアンブレラスカイロードが見どころ。千葉県、栃木県、横浜市からアクセスしやすい埼玉県飯能市のムーミンバレーパークで、天候に関わらず楽しめる「ムーミン谷とアンブレラ」をお楽しみください。

▶「千葉県民の日」「栃木県民の日」限定！各県在住の高校生以下のお子さまはムーミンバレーパーク１デーパス無料

各県在住の4歳以上高校生以下のお子さまを、ムーミンバレーパークに無料でご招待いたします。 ※各県に在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。

■千葉県：2026年6月15日（月） 千葉県在住の高校生以下のお子さま無料 ■栃木県：2026年6月15日（月） 栃木県在住の高校生以下のお子さま無料 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/44791/

▶千葉県民の日 特別割引キャンペーン

■対象期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日(火) ■対象：千葉県在住の皆さま ※千葉県在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。 ■販売価格：おとな 前売 3,700 円(税込) こども（4歳以上高校生以下） 前売 900円(税込) ※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はございません。 ■販売期間：2026年5月1日（金）～ 6月29日（月） ■チケット購入： 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000039828/ 【セブンチケット】https://7ticket.jp/go/l000087 【ローチケ】https://l-tike.com/leisure/mevent/?mid=467010 ■キャンペーン詳細：https://metsa-hanno.com/event/44791/

▶栃木県民の日 特別割引キャンペーン

■対象期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日(火) ■対象：栃木県在住の皆さま ※栃木県在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。 ■販売価格：おとな 前売 3,700 円(税込) こども（4歳以上高校生以下） 前売 900円(税込) ※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はございません。 ■販売期間：2026年5月1日（金）～ 6月29日（月） ■チケット購入： 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000051086/ 【セブンチケット】https://7ticket.jp/go/l000087 【ローチケ】https://l-tike.com/leisure/mevent/?mid=467010 ■キャンペーン詳細：https://metsa-hanno.com/event/44791/

▶横浜市民の日 特別割引キャンペーン

■対象期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日(火) ■対象：横浜市在住の皆さま ※横浜市在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。 ■販売価格：おとな 前売 3,700 円(税込) こども（4歳以上高校生以下） 前売 900円(税込) ※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はございません。 ■販売期間：2026年5月1日（金）～ 6月29日（月） ■チケット購入： 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000039743/ 【セブンチケット】https://7ticket.jp/go/l000087 【ローチケ】https://l-tike.com/leisure/mevent/?mid=467010 ■キャンペーン詳細：https://metsa-hanno.com/event/44791/

『ムーミン谷の彗星』がテーマの「ムーミン谷とアンブレラ2026」開催決定！

彗星という危機を仲間とともに乗り越えた喜びやムーミン谷の華やかさを、彩り豊かなアンブレラスカイと、カラフルなアンブレラの中に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンで演出しました。 さらに、今年は上空の鮮やかさだけでなく、光の透過で浮かび上がる傘のシルエットや、雨の日のリフレクションも華やかに。新緑の季節だからこそ、雨に濡れて鮮やかさを増す自然の美しさや、地面の彩りも楽しめるアンブレラスカイロードになっています。

■開催期間：2026年4月11日（土）～ ■詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/

▶雨の日も楽しいムーミンバレーパーク！「アンブレラスカイとあじさいロード」

5月中旬頃から、アンブレラスカイが広がる水浴び小屋通りの脇にあじさいが植えられ、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた空間に生まれ変わります。 空にかかる色鮮やかな傘のグラデーションと地上を飾るあじさいによる幻想的な空間をお楽しみください。

■開催期間：2026年5月中旬頃～ ※開花状況による。 ※今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定。

「エンマの劇場」リニューアルオープン！全天候型シアターへ進化

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアルしました。 新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

リニューアルにともない、４つの新プログラムがスタート。一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出を楽しめるシアターとなりました。

「エンマの劇場」リニューアルオープンにあわせて登場した大注目の新グッズ！

（左上）クリアファイル ■販売価格：440円（税込） （右上）ピンバッジ ■販売価格：880円（税込） （左下）ブールドネージュショコラ ■販売価格：1,600円（税込） （右下）湯呑み ■販売価格：1,800円（税込） ■「エンマの劇場」詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/

＜ムーミンバレーパークについて＞ ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞ ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞ 「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/