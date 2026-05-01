JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、施策立案からコンテンツ制作、成果分析までマーケティング業務を包括的に支援するAIエージェント「JAPAN AI MARKETING」内に、新機能「広告バナー生成AIエージェント」を追加したことをお知らせします。 本機能により、広告バナーを画像生成AIで制作する際に課題となっていた商品素材の意図しない改変や、生成物の品質のばらつきを抑え、商品素材を維持したまま作成できるようになりました。従来の画像生成AIでは"たたき台"止まりだったバナー制作が、デザイナーの手直しなしで入稿可能なレベルにまで精度が高まり、より効率的にバナーを制作できるようになります。

増大し続けるコンテンツ制作の負荷

SNSやオウンドメディアをはじめ、企業が情報発信を行うチャネルは年々多様化しており、それに伴い、コンテンツ制作担当者の業務負荷も増大しています。なかでも広告バナーは、出稿媒体ごとにサイズや入稿仕様が異なるため、同一の商品・同一の訴求であっても複数パターンの制作が必要となり、クリエイティブ制作の工数を押し上げる要因となっていました。 また、既存の画像生成AIでは、提供した商品画像が意図せず加工・変形されてしまうことや、生成されるクリエイティブの品質にばらつきが生じることがあり、実運用における量産性や再現性の面で課題が残っていました。

質と量を兼ね備え、実運用に適した広告バナーと動画をAIで生成

「JAPAN AI MARKETING」に新たに追加された「広告バナー生成AIエージェント」は、商品画像などの素材と作成したいバナーのイメージを入力するだけで、AIが広告バナーを自動生成する機能です。 生成時には、AIが商品や素材をレイヤーとして認識し、実際の素材画像をバナー内に合成処理するため、素材やロゴを改変することなくバナーを生成できます。これにより、そのまま広告配信に入稿できる品質のクリエイティブを制作でき、従来発生していたデザイン確認・修正の往復工数を削減します。

また、「広告レポートAIエージェント」と連携することで、過去の広告運用の結果をもとに、クリエイティブの改善案を得ることもできます。施策実行から改善までのPDCAを、「JAPAN AI MARKETING」上で回せる環境は、マーケティング担当者の業務改善にも繋がります。

【広告バナー生成AIエージェントによって生成された画像】

静止画×動画の両面でクリエイティブ量産を実現

加えて、動画をプログラムベースで生成する「Remotion※」をJAPAN AIの公式Skillsに追加しました。「Remotion」では、素材や文字を組み込んだ簡易的な動画の作成が可能です。SNSの発信など、一定のフォーマットに沿って動画を配信したい時などに有効です。 様式に準拠した動画の量産に適した「Remotion」と高品質なクリエイティブ制作に対応する「広告バナー生成AIエージェント」を併用することで、デザイン業務のさらなる効率化を実現します。

【Remotionによって生成された動画】 ・https://youtube.com/shorts/2gwuO_Vv7vo ・https://youtube.com/shorts/pmAZEBcSRU8

※Remotion： プログラムのコードを使って動画を設計・生成するツールです。一般的な画像・動画生成AIはプロンプトを元にAIが仕上がりを推定して生成するのに対し、Remotion は、コードをもとに図や動画を組み立てる方式をとります。

今後の展望

今後も当社は、「JAPAN AI MARKETING」を通じて、クリエイティブ制作における作業を効率化し、マーケティング担当者がより本質的な業務に集中できる環境を構築できるよう、サービスのアップデートを継続してまいります。

■JAPAN AI MARKETINGについて マーケティング業務を包括的に支援するAIエージェントです。BigQuery連携による自動データ取得から、分析、レポーティングまでを一気通貫で実行します。広告代理店やマーケティング担当者の業務効率を大幅に向上させ、戦略的な意思決定に注力できる環境を提供します。 サービスサイト：https://japan-ai.co.jp/marketing/

■JAPAN AIについて JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。 社 名：JAPAN AI株式会社 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階 設 立：2023年4月 事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス URL：https://japan-ai.co.jp/