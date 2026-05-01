一般社団法人猪苗代観光協会(会長：神田功)は、ふくしまディスティネーションキャンペーン(以下、ふくしまDC)の特別企画として、磐梯山の新たな登山スタイルを提案する取り組み「磐梯山トレイルシャトル」の販売を開始しました。本企画は、ふくしまDCに合わせた期間限定の特別商品として販売し、県内外からの誘客促進と滞在時間の延長を図ります。





磐梯山トレイルシャトル





■企画概要

本シャトルは、磐梯山の猪苗代登山口(表磐梯)と裏磐梯登山口を結ぶシャトルバスで、これまでアクセスの制約から難しかった“縦走型登山”を手軽に実現します。登山者は、猪苗代側から登って裏磐梯へ下山、またはその逆ルートも選択可能となり、猪苗代湖の大パノラマ、檜原湖や五色沼の神秘的な景観、爆裂火口や銅沼といった火山地形など磐梯山の魅力を一度で余すことなく体験できます。

これまで片道登山の場合、下山後の移動手段確保が課題となっていましたが、本シャトルの導入により、マイカー回収の手間なく、自由度の高い登山計画が可能となります。

登山者の利便性向上とともに、猪苗代・裏磐梯エリア全体の周遊促進にも寄与します。

猪苗代観光協会では、本事業を通じて、国内外の登山者・アウトドア層に向けて新たな魅力発信を強化してまいります。









■実施概要

・運行区間：猪苗代登山口駐車場⇔川上登山口⇔裏磐梯登山口

・運行日 ：2026年5月24日(日)、6月6日(土)、7日(日)

・タイムスケジュール：

1便 猪苗代登山口12:30→川上登山口12:50→裏磐梯登山口13:05

2便 裏磐梯登山口13:20→川上登山口13:35→猪苗代登山口13:55

3便 猪苗代登山口14:30→川上登山口14:50→裏磐梯登山口15:05

4便 裏磐梯登山口15:20→川上登山口15:35→猪苗代登山口15:55

・定員 ：各便45名※予約制

・旅行代金：2,000円(税込) ※子供料金の設定はございません。





詳細は https://www.bandaisan.or.jp/page-28448/ を参照ください









■販売方法：公式WEBサイト専用予約ページ( https://rsv01.bandaisan.or.jp/bdsrsv/list )

本商品は、専用予約ページにて予約・決済を行っていただきます。

電話予約及び店頭ではお取り扱い出来ませんのでご注意ください。









■今後について

当協会では、本企画を通じて猪苗代湖と磐梯山をはじめとする当地域ならではの豊かな自然資源を活かし、滞在型・体験型観光の新たな価値創出に挑戦します。さらに、「山・湖・温泉・町」をシームレスにつなぎ、地域全体を“ひとつの体験”として楽しむ新たな旅のスタイルとして、猪苗代発の周遊ブランド「Bandai Loop」を本格展開。エリア一体での広域周遊を加速させるとともに、国内外に向けて猪苗代の魅力を発信してまいります。









■お問い合わせ

一般社団法人 猪苗代観光協会

TEL ： 0242-62-2048 (営業時間 8：30～17：30)

MAIL ： info@bandaisan.or.jp

公式WEBサイト： https://www.bandaisan.or.jp/