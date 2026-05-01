こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ネバーランド洛北阪急スクエア店」新設オープンのお知らせ
当社は、2026年5月29日（金）、京都市左京区に「ネバーランド洛北阪急スクエア店」を新設オープンいたします。「ネバーランド洛北阪急スクエア店」はおもちゃ・ゲーム・ホビー商品などを取り扱う専門店としてオープンいたします。
ベビー・キッズ用品やアミューズメント施設が充実する2階フロアへ出店することで、ご家族連れのお客様がよりいっそう楽しく、快適にお買い物を満喫できる空間をご提供いたします。
【ネバーランド洛北阪急スクエア店 店舗イメージ】
【ネバーランド洛北阪急スクエア店 概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/133887/133887_web_1.png
ベビー・キッズ用品やアミューズメント施設が充実する2階フロアへ出店することで、ご家族連れのお客様がよりいっそう楽しく、快適にお買い物を満喫できる空間をご提供いたします。
【ネバーランド洛北阪急スクエア店 店舗イメージ】
【ネバーランド洛北阪急スクエア店 概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/133887/133887_web_1.png