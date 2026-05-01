「ネバーランド洛北阪急スクエア店」新設オープンのお知らせ

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当社は、2026年5月29日（金）、京都市左京区に「ネバーランド洛北阪急スクエア店」を新設オープンいたします。「ネバーランド洛北阪急スクエア店」はおもちゃ・ゲーム・ホビー商品などを取り扱う専門店としてオープンいたします。

ベビー・キッズ用品やアミューズメント施設が充実する2階フロアへ出店することで、ご家族連れのお客様がよりいっそう楽しく、快適にお買い物を満喫できる空間をご提供いたします。

【ネバーランド洛北阪急スクエア店　店舗イメージ】







【ネバーランド洛北阪急スクエア店　概要】

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