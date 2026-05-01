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シアトル発のドリンクウェアブランド「MiiR（ミアー）」が、日本初となるポップアップストアをNEWoMan横浜にて5月7日（木）より期間限定オープン！
人気クリエイターコラボ、刻印サービス、ブルーボトルコーヒーの提供など ここでしか味わえないプレミアムな体験をご用意
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、スポーツ・アウトドア領域のブランドビジネスを展開するカリマーインターナショナル株式会社（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：栄木 雅翔）のMiiR（ミアー）は、日本初となる公式ポップアップストアを、2026年5月7日（木）から5月27日（水）までの期間限定で、NEWoMan横浜にて開催いたします。
MiiRは、シアトル発のボトルを中心に展開するライフスタイルブランドです。ブランドの発祥の地であるシアトルの洗練されたクリエイティブを活かし、豊かさと自分流の価値観を分かち合う、アクティブライフスタイルを感度の高い大人向けに提供しています。MiiRは、ボトルを単に喉を潤す道具ではなく、日常の質を高めるパートナーとして、日本市場における「プレミアム・ライフスタイル」の新たな領域を提案します。また、売上の1%以上を環境保護や地域社会の課題解決を支援するプロジェクトに寄付し、製品に刻印された「Give Code™」を通じて、その活動を追跡できる仕組みを運用しています。買うことが支援につながる参加型の新しい消費体験を広く発信してまいります。
【概要】
開催期間：2026年5月7日（木）〜 2026年5月27日（水）
所在地：神奈川県横浜市西区南幸１丁目１−１ NEWoMan横浜 7F
営業時間：平日11:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00
NEWoMan横浜：https://www.newoman.jp/yokohama/
■ポップアップストア限定の4つのスペシャルコンテンツ
1. 【COLLABORATION】人気クリエイターとの限定コラボアイテムを販売
本イベントでしか手に入らない限定デザインのMiiR製品や、今回特別にコラボアイテムに合わせて作成したトートバッグを販売いたします。MiiRのミニマルなプロダクトにアートワークが融合した特別な世界観をお楽しみください。
＜洗練されたラインとユーモアが魅力のHirayama（ヒラヤマ）氏とのコラボアイテム＞
（左から）
商品名：Wide Mouth Bottle
価格：7,150円（税込）
カラー展開：BLK,WHT
サイズ：16oz
商品名：Tumbler
価格：6,050円（税込）
カラー展開：BLK,WHT,BLU
サイズ：12oz
商品名：Camp Cup
価格：6,600円（税込）
カラー展開：BLK,WHT,PNK
サイズ：12oz
商品名：TOTEBAG
価格：2,750円（税込）
カラー展開：BLK,NTR,PNK,BLU 3柄
サイズ：FREE
＜独自の感性とポップな作風で国内外から注目を集めるHONGAMA（ホンガマ）氏とのコラボアイテム＞
（左から）
商品名：Wide Mouth Bottle
価格：7,150円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：16oz
商品名：Camp Cup
価格：6,600円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：12oz
商品名：Tumbler
価格：6,050円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：12oz
商品名：TOTEBAG
価格：2,750円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：FREE
2. 【NOVELTY】オリジナルボトルホルダーをプレゼント
期間中、会場にて税込8,000円以上お買い上げいただいたお客さまに先着で、NEWoMan横浜限定のMiiRオリジナルボトルホルダーをプレゼントいたします。MiiRのボトルをスマートに持ち運べる、本ポップアップ限定の非売品アイテムです。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
3. 【SPECIAL】自分だけのボトルがつくれる「刻印サービス」
対象のボトルやカップをお買い上げいただいた方に、その場でお名前やメッセージなどを刻印するサービスを実施いたします。毎日持ち歩くマイボトルを世界にひとつだけのアイテムにカスタマイズできるほか、大切な方への想いを込めたギフトとしても最適です。
母の日の贈り物にぴったりの、限定ギフトセットもご用意しております。
※対象商品や受付時間等の詳細は、店頭スタッフまでお尋ねください。
4. 【EVENT】BLUE BOTTLE COFFEE ドリップコーヒーサーブサービス
コーヒーのあるひとときと共に、ブランドの世界観を感じていただける空間をご用意いたしました。この瞬間をぜひご一緒に。※提供数には限りがあり、無くなり次第終了となります。
開催日時：OPEN日、週末限定予定
■ポップアップストアの見どころ
フルラインナップの展開：
人気の「Wide Mouth」ボトルや「Camp Cup」などをはじめ、ビールやワインといったアルコールも楽しめるアイテムなど、普段使いからアウトドアまで活躍するプロダクトを豊富なカラーバリエーションで展開します。
ブランドフィロソフィーの体感：
寄付の仕組み「Give Code™」や、環境負荷を抑えた製品づくりなど、MiiRが大切にする「Product to Project（製品からプロジェクトへ）」のストーリーを店内ビジュアルにてご紹介します。
■MiiRについて
日常の一杯を、特別な時間に変える。MiiRは、「デザイン」「思いやり」「共創」を大切にするプレミアムブランドです。私たちは、より良い未来を築くために、人々が自らの力を発揮できる社会を目指しています。
そして、世界にもっと多くの美しさと寛大さを広げていくこと。それがMiiRのビジョンです。
＜MiiR公式サイト＞ https://miir.jp/
＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/miir/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/miir_japan/
■カリマーインターナショナル株式会社について
カリマーインターナショナル株式会社は、1946年に英国の北西部・ランカシャー カウンティ（州）でサイクルバッグメーカーとして創業したアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」 の日本国内事業を中心に、スポーツ、アウトドア領域に特化したビジネスを展開しています。
＜Karrimor公式サイト＞ https://www.karrimor.jp/
＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/karrimor_japan/
＜公式X＞ https://x.com/karrimor_jp
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official
本件に関するお問合わせ先
ミアープレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、スポーツ・アウトドア領域のブランドビジネスを展開するカリマーインターナショナル株式会社（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：栄木 雅翔）のMiiR（ミアー）は、日本初となる公式ポップアップストアを、2026年5月7日（木）から5月27日（水）までの期間限定で、NEWoMan横浜にて開催いたします。
【概要】
開催期間：2026年5月7日（木）〜 2026年5月27日（水）
所在地：神奈川県横浜市西区南幸１丁目１−１ NEWoMan横浜 7F
営業時間：平日11:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00
NEWoMan横浜：https://www.newoman.jp/yokohama/
■ポップアップストア限定の4つのスペシャルコンテンツ
1. 【COLLABORATION】人気クリエイターとの限定コラボアイテムを販売
本イベントでしか手に入らない限定デザインのMiiR製品や、今回特別にコラボアイテムに合わせて作成したトートバッグを販売いたします。MiiRのミニマルなプロダクトにアートワークが融合した特別な世界観をお楽しみください。
＜洗練されたラインとユーモアが魅力のHirayama（ヒラヤマ）氏とのコラボアイテム＞
（左から）
商品名：Wide Mouth Bottle
価格：7,150円（税込）
カラー展開：BLK,WHT
サイズ：16oz
商品名：Tumbler
価格：6,050円（税込）
カラー展開：BLK,WHT,BLU
サイズ：12oz
商品名：Camp Cup
価格：6,600円（税込）
カラー展開：BLK,WHT,PNK
サイズ：12oz
商品名：TOTEBAG
価格：2,750円（税込）
カラー展開：BLK,NTR,PNK,BLU 3柄
サイズ：FREE
＜独自の感性とポップな作風で国内外から注目を集めるHONGAMA（ホンガマ）氏とのコラボアイテム＞
（左から）
商品名：Wide Mouth Bottle
価格：7,150円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：16oz
商品名：Camp Cup
価格：6,600円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：12oz
商品名：Tumbler
価格：6,050円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：12oz
商品名：TOTEBAG
価格：2,750円（税込）
カラー展開：BLK 2柄
サイズ：FREE
2. 【NOVELTY】オリジナルボトルホルダーをプレゼント
期間中、会場にて税込8,000円以上お買い上げいただいたお客さまに先着で、NEWoMan横浜限定のMiiRオリジナルボトルホルダーをプレゼントいたします。MiiRのボトルをスマートに持ち運べる、本ポップアップ限定の非売品アイテムです。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
3. 【SPECIAL】自分だけのボトルがつくれる「刻印サービス」
対象のボトルやカップをお買い上げいただいた方に、その場でお名前やメッセージなどを刻印するサービスを実施いたします。毎日持ち歩くマイボトルを世界にひとつだけのアイテムにカスタマイズできるほか、大切な方への想いを込めたギフトとしても最適です。
母の日の贈り物にぴったりの、限定ギフトセットもご用意しております。
※対象商品や受付時間等の詳細は、店頭スタッフまでお尋ねください。
4. 【EVENT】BLUE BOTTLE COFFEE ドリップコーヒーサーブサービス
コーヒーのあるひとときと共に、ブランドの世界観を感じていただける空間をご用意いたしました。この瞬間をぜひご一緒に。※提供数には限りがあり、無くなり次第終了となります。
開催日時：OPEN日、週末限定予定
■ポップアップストアの見どころ
フルラインナップの展開：
人気の「Wide Mouth」ボトルや「Camp Cup」などをはじめ、ビールやワインといったアルコールも楽しめるアイテムなど、普段使いからアウトドアまで活躍するプロダクトを豊富なカラーバリエーションで展開します。
ブランドフィロソフィーの体感：
寄付の仕組み「Give Code™」や、環境負荷を抑えた製品づくりなど、MiiRが大切にする「Product to Project（製品からプロジェクトへ）」のストーリーを店内ビジュアルにてご紹介します。
■MiiRについて
日常の一杯を、特別な時間に変える。MiiRは、「デザイン」「思いやり」「共創」を大切にするプレミアムブランドです。私たちは、より良い未来を築くために、人々が自らの力を発揮できる社会を目指しています。
そして、世界にもっと多くの美しさと寛大さを広げていくこと。それがMiiRのビジョンです。
＜MiiR公式サイト＞ https://miir.jp/
＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/miir/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/miir_japan/
■カリマーインターナショナル株式会社について
カリマーインターナショナル株式会社は、1946年に英国の北西部・ランカシャー カウンティ（州）でサイクルバッグメーカーとして創業したアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」 の日本国内事業を中心に、スポーツ、アウトドア領域に特化したビジネスを展開しています。
＜Karrimor公式サイト＞ https://www.karrimor.jp/
＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/karrimor_japan/
＜公式X＞ https://x.com/karrimor_jp
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official
本件に関するお問合わせ先
ミアープレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D