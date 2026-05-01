【牛角】母の日は“食べ放題”がお得！平日「20%OFF」休日「10%OFF」で食べ放題が税込2,446円から楽しめる〜さらに！小学生半額＆小学生未満無料‼デザートも食べ放題〜

食べ放題５コースのご紹介

デザートも食べ放題！

気軽にいろいろ楽しめるプチサイズ！ー「バニラアイス」「牛角アイスバニラ」「抹茶アイス」「牛角アイス抹茶」「なめらか杏仁豆富」「季節のシャーベット」しっとりとなめらかな口当たり！さつまいもの自然な甘みを活かした、やさしい味わいの「スイートポテトケーキ」。焼肉屋ならではの温×冷スイーツ！七輪で香ばしく炙ったドーナツに、なめらかなバニラアイスを合わせて楽しむ「炙ってドーナツアイス」。コーヒーのほろ苦さ＆すっきり後味！甘くないコーヒーゼリーに、なめらかなホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」。