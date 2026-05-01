【牛角】母の日は“食べ放題”がお得！平日「20%OFF」休日「10%OFF」で食べ放題が税込2,446円から楽しめる〜さらに！小学生半額＆小学生未満無料‼デザートも食べ放題〜

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期間限定：2026年5月7日（木）から5月14日（木）

　コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年5月7日（木）から5月14日（木）までの期間限定で、食べ放題コースが「平日20%OFF」「休日10%OFF」となる「母の日キャンペーン」を実施いたします。※牛角公式アプリ会員限定







「母の日キャンペーン」詳細

・実施期間：2026年5月7日（木）〜5月14日（木）

・実施店舗：牛角全店　※沖縄県を除く。※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く。

・利用方法：牛角公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示

　※母の日クーポンは5月7日（木）に牛角公式アプリのクーポンページに反映されます。

　※母の日クーポンのご利用条件詳細は、牛角公式アプリのクーポン画面をご確認ください。

▼「母の日キャンペーン」対象食べ放題コース

・お気軽コース / 名探偵コナンコラボグッズ付きお気軽コース

・焼肉堪能コース / 名探偵コナンコラボグッズ付き焼肉堪能コース

・牛角コース / 名探偵コナンコラボグッズ付き牛角コース

・牛タンコース / 名探偵コナンコラボグッズ付き牛タンコース

・黒毛和牛コース / 名探偵コナンコラボグッズ付き黒毛和牛コース

▼食べ放題でも「名探偵コナン」コラボグッズがもらえる！

専用ページはこちら：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP

食べ放題５コースのご紹介














デザートも食べ放題！




※コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なります。

※下記は「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」のデザート例です。







気軽にいろいろ楽しめるプチサイズ！

ー「バニラアイス」「牛角アイスバニラ」「抹茶アイス」「牛角アイス抹茶」「なめらか杏仁豆富」「季節のシャーベット」



しっとりとなめらかな口当たり！

さつまいもの自然な甘みを活かした、やさしい味わいの「スイートポテトケーキ」。



焼肉屋ならではの温×冷スイーツ！

七輪で香ばしく炙ったドーナツに、なめらかなバニラアイスを合わせて楽しむ「炙ってドーナツアイス」。



コーヒーのほろ苦さ＆すっきり後味！

甘くないコーヒーゼリーに、なめらかなホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」。







【会社概要】

　株式会社レインズインターナショナル

　代表取締役社長：澄川 浩太

　牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開

本件に関するお問合わせ先

株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)

　横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

広報担当　一柳

E-mail：pr@reins.co.jp　TEL：045-224-7200