





グルメ、体験、お買い物。あなたの“好き”を見つけよう！

スポーツ施設の建設と管理・運営を専門とする日本体育施設（にほんたいいくしせつ）株式会社が指定管理者を務める町田市立野津田公園では、5月16日（土）～5月17日（日）に、園内のバラ広場横 芝生広場にてバラの祭典「ROSE FEST 2026」を開催します。

同イベントは、2022年秋以来、通算8回目を迎える町田市の恒例イベントです。

見ごろを迎える約1,500株のバラの開花時期にあわせて開催される本イベントでは、クラフト作品の販売や体験型ワークショップ、飲食店など、今年は過去最大の112店舗が集まります。

自然、人、モノ、コトが交わる空間で、お気に入りを見つけにぜひお越しください。

町田市立野津田公園公式ホームページ：https://www.nozuta-park.com/

ROSE FEST公式インスタグラム：https://www.instagram.com/machida_rose_fest/?hl=ja

美しく咲き誇るバラをより多くの人へ

ROSE FEST 2025

町田市立野津田公園のバラ広場には、約425種、1,500株のバラが植栽されており、春と秋に見ごろを迎えます。「ROSE FEST」の主催を務めるスポーツパークパートナーズまちだは、「美しく咲き誇るバラをもっと多くの人に伝えたい、楽しんでいただきたい」という想いから、2022年秋よりROSE FESTを実施しています。

町田市立野津田公園とは



©2021 nozuta-park



多摩丘陵の豊かな自然に囲まれ、幼児から高齢者まで身近にスポーツ・レクリエーションを楽しむことができる総合公園です。ピクニック広場や芝生広場など公園にたくさんの広場が点在しており、春にはお花見を楽しむこともできます。また、思い切りボール遊びができる多目的広場、プロスポーツを観戦できる陸上競技場、自然を楽しめる散策路など、たくさんの楽しみ方ができる町田市で一番大きな公園です。

所在地：〒195-0063 東京都町田市野津田町2035

電話：042-735-4511（野津田公園事務所）

公式サイトURL：https://www.nozuta-park.com/