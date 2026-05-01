本格中国料理店「富麗華」とツムラの共同開発　「富麗華スープ」新発売

報道関係各位

本格中国料理店「富麗華」とツムラの共同開発

和漢と厳選素材が織りなす旨味―「富麗華スープ」新発売

5月1日よりツムラオンラインショップおよび「富麗華」店頭にて発売開始

株式会社ツムラ（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：加藤照和、以下当社）は、本格中国料理店「中国飯店 富麗華（ふれいか）」と共同開発したレトルトスープセット「富麗華スープ（高麗人参スープ/黒にんにくスープ/野菜スープ）」を、2026年5月1日よりツムラオンラインショップおよび富麗華店頭にて発売することをお知らせします。

当社の食品事業は、「自然と健康を科学する」という経営理念の下、和漢素材を用いた食品を通して人々の健康に貢献することを目指しています。

本商品は本格中国料理店「富麗華」監修のもと、厳選した和漢素材と高級食材を水からじっくり煮出す製法で仕上げ、専門店品質の味わいを再現した3種類のスープセットです。香料・着色料 などの添加物は一切使用せず、素材本来の旨味を丁寧に引き出すことで、からだへのやさしさと自然な味わいを両立しました。場面やシーンに併せてお選びいただけるよう、ギフトセットのパッケージは2種類をラインナップ。贈り物や手土産としてもおすすめの商品です。







高麗人参スープ 黒にんにくスープ 野菜スープ

食事の“最初の一杯”を大切にするという提案

本商品は、“食事の始まり”に温かいスープを一杯添えることで、食の時間へ気持ちを穏やかに導き、その後のお食事をより豊かに味わっていただくことを目指したスープギフトです。取引先やご親族などへのご挨拶の場にもふさわしい、品質にこだわった一品として仕上げました。

おすすめしたい５つの特長

①中国料理店最高峰「富麗華」と「ツムラ」が共同開発

厳選した食材、和漢素材を使用。特別な製法でつくった「おいしさ」と「健康」を両立したスープに仕上がりました。

②「富麗華」料理長がレシピを開発

素材の下処理を丁寧に、水からじっくりと丁寧に煮込む、こだわりの製法で本物の味を実現しました。

③素材本来の味わいへのこだわり

香料や着色料を一切使用せず、たっぷりと時間をかけ、素材の旨味だけを丁寧に抽出しました。

④ツムラの知見を活かした和漢素材の組み合わせ

目指したのは「おいしさ」×「からだへのやさしさ」。からだ想いの工夫を凝らし、厳選した和漢素材を配合しました。

⑤大切な人に贈る“最初の一杯”。本物の味をギフトに

富麗華の味を自宅でも簡単に楽しんでいただけるよう、レトルトスープで商品化。健康を願う想いを商品に込め、長寿のお祝いやご快気のお祝いなど、大切な方へのギフトとしてもお使いいただけます。

「おいしさ」と「健康」が出逢った、共同開発スープ

東京・東麻布に店を構える中国飯店グループ「富麗華」と、創業以来130年以上にわたり人々の健康に寄り添ってきたツムラ。

富麗華の「素材への向き合い方」「丁寧なものづくり・おもてなしの精神」とツムラの「一人ひとりの健康への貢献」「高品質への揺るぎないこだわり」。それぞれの想いが重なり、本商品は誕生しました。

富麗華の料理長監修のもと、素材を水からじっくり煮出す製法を採用。澄んだスープの中に、素材本来の旨味と滋味深さを引き出し、香料・着色料を使用せず、和漢素材の恵みを活かしています。





商品情報

商品名：富麗華スープ（高麗人参スープ／黒にんにくスープ／野菜スープ）

商品形態：レトルトスープ

内容量：120g/1袋

発売日：2026年5月1日

販売元：ツムラオンラインショップ

ギフトセットA：8,700円(税込)

（高麗人参スープ／黒にんにくスープ／野菜スープを各1食）

ギフトセットB：8,200円(税込)

（高麗人参スープ／黒にんにくスープ／野菜スープを各1食）

ツムラオンラインショップについて

当社では一人ひとりの健康に寄り添う和漢の商品をご提供するとともに、“養生”への取り組みや情報発信を通じて、お客様の健康に貢献するべく、ECサイト「ツムラオンラインショップ」を運営しています。

「ツムラの和漢ぷらすGinéllia（ジネリア）はちみつレモン味」の他、「ツムラの和漢ぷらす 養巡スープ」や「バスハーブ（医薬部外品）」などを取り扱い、当社グループの「健康」「自然」「科学」の価値観をベースにした健康サポートを行っていきます。また“養生”に関連するおすすめの情報や商品のアレンジレシピ、キャンペーンなどの発信も積極的に行い、一人ひとりに合ったヘルスケア提案を目指していきます。

ツムラオンラインショップURL

https://shop.tsumura.co.jp/shop/





中国飯店 富麗華について

中国飯店グループの旗艦店である「富麗華」は東京都東麻布に店を構える本格中国料理店で、1975年の創業以来、培った技とおもてなしを受け継ぎ、料理人の手仕事で素材の旨味を丁寧に引き出します。

北京ダックをはじめ、伝統の上海料理と洗練された広東料理を融合した旬のメニューを提供。ミシュランガイド東京で星を獲得している名店としても知られています。（住所：東京都港区東麻布 3-7-5）

（公式HP）https://chuugokuhanten.com/store/fureika.html