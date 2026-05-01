株式会社UNI′SONとの業務提携に関するお知らせ SNSマーケティングとQSCデータの連動で飲食店の「集客最大化」を支援 5/13（水）共同でオンラインセミナーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348130/images/bodyimage1】
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：出野 勝也、以下「SST」）は、飲食業界に特化したマーケティング支援を展開する株式会社UNI'SON（本社：東京都品川区、代表取締役社長：櫻井 厘太朗、以下「UNI'SON」）と、飲食店の集客最大化およびファン化の促進を目的とした業務提携を開始いたしました。
また、2026年5月13日（水）には、飲食店の集客最大化支援に関する共同オンラインセミナーを開催いたします。
● 本連携について
SNSの「期待値」と現場の「実体値」のズレを解消し、ファン化を促進
現代の飲食店経営において、SNSはブランド価値を可視化し来店動機を最大化させる「増幅装置」です。しかし、戦略なき拡散は「期待値と実態のズレ」を招き、リピート率の低下やブランド毀損に繋がるリスクも孕んでいます。 本連携では、UNI'SONが持つ「戦略的なSNS設計（期待の創出）」と、SSTが提供する「キロクル」が持つ「現場のQSC管理（満足への変換）」を掛け合わせることで、SNSで獲得した貴重な新規客を「一生のファン」として定着させるための仕組みを構築いたします。
● 戦略的SNS設計 × QSCチェックのDX化による「持続的な繁盛」の実現
UNI'SONが提唱する「売れる構造を設計する」という思想のもと、SNSを単なる「投稿」ではなく確実な「集客装置」へと変え、点での接触をブランド体験という「面」へと広げます。これにより、一過性のバズ（瞬間最大風速）やブームで終わらせない、データに基づいた「集客最大化の法則」を提唱し、飲食店の持続的な利益成長を支援してまいります。
● 共同オンラインセミナー
【SNSマーケティング×顧客満足度】集客最大化の法則
～SNSで創り出した“期待値”を、現場で“一生のファン”に変える～
本セミナーでは、串カツ田中やリンガーハットなど大手ブランドのSNS戦略にも携わるUNI'SON櫻井氏と、10,000店舗超の導入実績を持つ「キロクル」を牽引するSST小林が登壇。SNSによる加速とQSCによる安定が生み出す、複利的な店舗成長の方程式を公開します。
開催日時：2026年5月13日（水）14:00～15:00
タイトル：【SNSマーケティング×顧客満足度】集客最大化の法則
登壇者 ：
株式会社UNI'SON 代表取締役社長 櫻井 厘太朗 氏
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー 店舗DXソリューション部 部長 小林 陽介
プログラム：
・STEP 1： 【SNS戦略】集客を最大化させる「期待」の設計術
・STEP 2： 【QSC戦略】期待値を「顧客満足」へ変換する仕組み
・STEP 3： 【トークセッション】SNSマーケティング×QSCチェックが生み出す「集客最大化の法則」
参加申込：
下記URLよりお申し込みください（参加無料）
https://inden-seminar.com/seminar/202605_13/?cc=7100
● 今後の取り組み
本連携を通じて、SNSマーケティングとQSC改善をセットにした特別パッケージの提供や、実店舗におけるデータ活用の検証を進めてまいります。
【株式会社UNI'SONについて】
所在地：東京都品川区西五反田2-24-4 THE CROSS GOTANDA 9F
代表者：代表取締役社長 櫻井 厘太朗
事業内容：「“いいものづくり”を、“いいものがたり”へ。」をパーパスに掲げ、マーケティングの非効率を取り除く支援を展開。飲食店を中心に200社以上（串カツ田中、リンガーハット、ミニストップ等）の支援実績を持ち、SNSマーケティング・PR・クリエイティブ制作を一気通貫で提供しています。また、総フォロワー250万人超、月間1.5億PV、ショート動画累計再生数15億回以上を誇る自社グルメメディア「グルメ大学」を運営し、SNSを「集客装置」に変える「売れる構造設計」を強みとしています。
URL：https://uni-s-on.com/
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】
所在地：東京都新宿区神楽坂1-15 神楽坂１丁目ビル8F
代表者：代表取締役社長 出野 勝也
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル(R)」やアプリダウンロード数1,800万超のデジタルショップカードサービス「Zeetle(R) CS」、勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ(R)」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound(R)」を提供しています。
(＊) 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
キロクル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
ZeetleCS 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
＜本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします＞
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー マーケティンググループ
TEL ： 03-6265-0009
Email： press@sstinc.co.jp
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配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：出野 勝也、以下「SST」）は、飲食業界に特化したマーケティング支援を展開する株式会社UNI'SON（本社：東京都品川区、代表取締役社長：櫻井 厘太朗、以下「UNI'SON」）と、飲食店の集客最大化およびファン化の促進を目的とした業務提携を開始いたしました。
また、2026年5月13日（水）には、飲食店の集客最大化支援に関する共同オンラインセミナーを開催いたします。
SNSの「期待値」と現場の「実体値」のズレを解消し、ファン化を促進
現代の飲食店経営において、SNSはブランド価値を可視化し来店動機を最大化させる「増幅装置」です。しかし、戦略なき拡散は「期待値と実態のズレ」を招き、リピート率の低下やブランド毀損に繋がるリスクも孕んでいます。 本連携では、UNI'SONが持つ「戦略的なSNS設計（期待の創出）」と、SSTが提供する「キロクル」が持つ「現場のQSC管理（満足への変換）」を掛け合わせることで、SNSで獲得した貴重な新規客を「一生のファン」として定着させるための仕組みを構築いたします。
● 戦略的SNS設計 × QSCチェックのDX化による「持続的な繁盛」の実現
UNI'SONが提唱する「売れる構造を設計する」という思想のもと、SNSを単なる「投稿」ではなく確実な「集客装置」へと変え、点での接触をブランド体験という「面」へと広げます。これにより、一過性のバズ（瞬間最大風速）やブームで終わらせない、データに基づいた「集客最大化の法則」を提唱し、飲食店の持続的な利益成長を支援してまいります。
● 共同オンラインセミナー
【SNSマーケティング×顧客満足度】集客最大化の法則
～SNSで創り出した“期待値”を、現場で“一生のファン”に変える～
本セミナーでは、串カツ田中やリンガーハットなど大手ブランドのSNS戦略にも携わるUNI'SON櫻井氏と、10,000店舗超の導入実績を持つ「キロクル」を牽引するSST小林が登壇。SNSによる加速とQSCによる安定が生み出す、複利的な店舗成長の方程式を公開します。
開催日時：2026年5月13日（水）14:00～15:00
タイトル：【SNSマーケティング×顧客満足度】集客最大化の法則
登壇者 ：
株式会社UNI'SON 代表取締役社長 櫻井 厘太朗 氏
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー 店舗DXソリューション部 部長 小林 陽介
プログラム：
・STEP 1： 【SNS戦略】集客を最大化させる「期待」の設計術
・STEP 2： 【QSC戦略】期待値を「顧客満足」へ変換する仕組み
・STEP 3： 【トークセッション】SNSマーケティング×QSCチェックが生み出す「集客最大化の法則」
参加申込：
下記URLよりお申し込みください（参加無料）
https://inden-seminar.com/seminar/202605_13/?cc=7100
● 今後の取り組み
本連携を通じて、SNSマーケティングとQSC改善をセットにした特別パッケージの提供や、実店舗におけるデータ活用の検証を進めてまいります。
【株式会社UNI'SONについて】
所在地：東京都品川区西五反田2-24-4 THE CROSS GOTANDA 9F
代表者：代表取締役社長 櫻井 厘太朗
事業内容：「“いいものづくり”を、“いいものがたり”へ。」をパーパスに掲げ、マーケティングの非効率を取り除く支援を展開。飲食店を中心に200社以上（串カツ田中、リンガーハット、ミニストップ等）の支援実績を持ち、SNSマーケティング・PR・クリエイティブ制作を一気通貫で提供しています。また、総フォロワー250万人超、月間1.5億PV、ショート動画累計再生数15億回以上を誇る自社グルメメディア「グルメ大学」を運営し、SNSを「集客装置」に変える「売れる構造設計」を強みとしています。
URL：https://uni-s-on.com/
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】
所在地：東京都新宿区神楽坂1-15 神楽坂１丁目ビル8F
代表者：代表取締役社長 出野 勝也
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル(R)」やアプリダウンロード数1,800万超のデジタルショップカードサービス「Zeetle(R) CS」、勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ(R)」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound(R)」を提供しています。
(＊) 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
キロクル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
ZeetleCS 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
＜本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします＞
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー マーケティンググループ
TEL ： 03-6265-0009
Email： press@sstinc.co.jp
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配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
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