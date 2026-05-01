母の日、まだ間に合う。 “花より嬉しい”サプライズギフト--食べられる花束「フルーツブーケ」が直前需要で人気上昇
フルーツブーケ専門店プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区）では、母の日直前のギフト需要に向けて、見た目の華やかさと実用性を兼ね備えた“食べられる花束”「フルーツブーケ」が受注好調です。
母の日が目前に迫る中、「まだギフトを用意していない」「今年は少し特別なものを贈りたい」というニーズが急増。
こうした“直前需要”に応える新しい選択肢として、フルーツを花束のようにアレンジしたギフトが注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348411/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348411/images/bodyimage2】
■ 花だけじゃない、“食べて楽しめる”母の日ギフト
「フルーツブーケ」は、旬のフルーツを一つひとつ丁寧にカットし、花束のように立体的にアレンジした新感覚ギフト。
見た目の美しさに加え、食べて楽しめる実用性が特徴です。
近年では「モノより体験」「健康志向」といったトレンドの高まりを受け、フルーツギフトの人気が拡大。
特に母の日においては、「甘すぎない」「家族でシェアできる」といった理由から支持を集めています。
■ 母の日直前でも選ばれる3つの理由
(1) 見た瞬間に“わっ”と驚く華やかさ
箱を開けた瞬間に広がるカラフルなフルーツの花束は、写真映え・SNS映えも抜群。
(2) ケーキや花と差別化できる“新しさ”
「ありきたりではないギフト」を求める層に最適。
“食べられる花束”というコンセプトが話題性を生みます。
(3) 家族みんなで楽しめる実用性
カット済みでそのまま食べられるため、世代を問わず喜ばれる点も支持の理由です。
■ 商品特徴
商品名：Merci Maman
今回ご紹介する商品は、母の日シーズンに合わせてデザインされた特別仕様のフルーツブーケ。
・旬のフルーツを贅沢に使用
・明るく上品なカラーリングで母の日らしい華やかさ
・メッセージプレート対応で感謝の気持ちを直接伝えられる
保存料を使用せず、フルーツ本来の美味しさとみずみずしさを活かしている点も特徴です。
■ 「まだ間に合う」今だからこそ選ばれている
母の日直前は「とりあえず花を…」という選択が多くなりがちですが、今年は“記憶に残るギフト”を選ぶ消費者が増加しています。
「せっかく贈るなら、驚きと笑顔を届けたい」
そんなニーズに応えるギフトとして、フルーツブーケは直前期でも選ばれています。
■ フルーツブーケ専門店プレジールについて
フルーツを花束のようにアレンジした「フルーツブーケ」の専門店。
誕生日や記念日、季節イベントなど、さまざまなシーンに合わせた商品を展開しています。
■母の日向けギフト「Merci Maman」 商品ページ
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4888
■母の日向けギフト「Merci Maman」 商品概要
商品名：Merci Maman
販売期間：2026年5月新発売（母の日シーズン～5月末販売終了予定）
販売価格：Sサイズ 9,300円／Mサイズ 12,050円（税込・クール便送料込み）
（母の日限定のプチチョコレートプレート付き）
配達可能エリア：中国地方をのぞく本州地域
お届け日指定方法：最短で4日後からお届け日時指定可能。
ただし、受付上限に達し次第、受注締切となりますのでお早めのご予約がおすすめです。
配信元企業：プレジール株式会社
母の日が目前に迫る中、「まだギフトを用意していない」「今年は少し特別なものを贈りたい」というニーズが急増。
こうした“直前需要”に応える新しい選択肢として、フルーツを花束のようにアレンジしたギフトが注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348411/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348411/images/bodyimage2】
■ 花だけじゃない、“食べて楽しめる”母の日ギフト
「フルーツブーケ」は、旬のフルーツを一つひとつ丁寧にカットし、花束のように立体的にアレンジした新感覚ギフト。
見た目の美しさに加え、食べて楽しめる実用性が特徴です。
近年では「モノより体験」「健康志向」といったトレンドの高まりを受け、フルーツギフトの人気が拡大。
特に母の日においては、「甘すぎない」「家族でシェアできる」といった理由から支持を集めています。
■ 母の日直前でも選ばれる3つの理由
(1) 見た瞬間に“わっ”と驚く華やかさ
箱を開けた瞬間に広がるカラフルなフルーツの花束は、写真映え・SNS映えも抜群。
(2) ケーキや花と差別化できる“新しさ”
「ありきたりではないギフト」を求める層に最適。
“食べられる花束”というコンセプトが話題性を生みます。
(3) 家族みんなで楽しめる実用性
カット済みでそのまま食べられるため、世代を問わず喜ばれる点も支持の理由です。
■ 商品特徴
商品名：Merci Maman
今回ご紹介する商品は、母の日シーズンに合わせてデザインされた特別仕様のフルーツブーケ。
・旬のフルーツを贅沢に使用
・明るく上品なカラーリングで母の日らしい華やかさ
・メッセージプレート対応で感謝の気持ちを直接伝えられる
保存料を使用せず、フルーツ本来の美味しさとみずみずしさを活かしている点も特徴です。
■ 「まだ間に合う」今だからこそ選ばれている
母の日直前は「とりあえず花を…」という選択が多くなりがちですが、今年は“記憶に残るギフト”を選ぶ消費者が増加しています。
「せっかく贈るなら、驚きと笑顔を届けたい」
そんなニーズに応えるギフトとして、フルーツブーケは直前期でも選ばれています。
■ フルーツブーケ専門店プレジールについて
フルーツを花束のようにアレンジした「フルーツブーケ」の専門店。
誕生日や記念日、季節イベントなど、さまざまなシーンに合わせた商品を展開しています。
■母の日向けギフト「Merci Maman」 商品ページ
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4888
■母の日向けギフト「Merci Maman」 商品概要
商品名：Merci Maman
販売期間：2026年5月新発売（母の日シーズン～5月末販売終了予定）
販売価格：Sサイズ 9,300円／Mサイズ 12,050円（税込・クール便送料込み）
（母の日限定のプチチョコレートプレート付き）
配達可能エリア：中国地方をのぞく本州地域
お届け日指定方法：最短で4日後からお届け日時指定可能。
ただし、受付上限に達し次第、受注締切となりますのでお早めのご予約がおすすめです。
配信元企業：プレジール株式会社
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