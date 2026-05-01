桜とミツマタが咲き誇る綾部の山を1,000名が駆ける 2年連続ランネット全国1位のトレイルレース「第4回あやべ水源の里トレイルラン」に創業50周年の明日香野が参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「第4回あやべ水源の里トレイルラン」（4/5・あやべ温泉特設会場）に参加。国内外から集ったランナーの皆さまに、和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348416/images/bodyimage1】
ランニングサイト「ランネット」の大会レポートで2年連続全国1位に選ばれ、満足度の高い大会として知られています。稜線から眺める舞鶴湾の景色やミツマタの群生地、国宝・光明寺二王門など、自然と歴史を感じられるコースも魅力です。
50kmと15kmの2カテゴリーが設けられ、過去最多となる約1,000名がエントリー。うち約50名が海外からの参加でした。
当日は天候にも恵まれ、桜とミツマタが満開の中、レースがスタート。選手は、全国的に珍しい栩葺（とちぶき）の仁王門や最大の難所である北部の山岳区間、大パノラマの楽しめる三国岳などを駆け抜けていきました。
制限時間直前に70代女性選手がゴールして、会場全体に大きな感動を呼び起こし、本大会ならではの「挑戦と感動の価値」を象徴する出来事となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348416/images/bodyimage2】
明日香野はエイドステーションに立ち寄った選手に、「揚げないごま団子」と元祖透明「わらび餅」をお渡し。完走を目指すランナーの皆さまのエネルギー補給として活用いただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【大会概要】
大 会 ：第4回あやべ水源の里トレイルラン
主 催 ：あやべ水源の里トレイルラン実行委員会
開催日 ：2026年4月5日（日）
開催地 ：あやべ温泉特設会場（二王公園グラウンドゴルフ場）
公式サイト：https://fun-trails.com/race/ayabe/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348416/images/bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348416/images/bodyimage1】
ランニングサイト「ランネット」の大会レポートで2年連続全国1位に選ばれ、満足度の高い大会として知られています。稜線から眺める舞鶴湾の景色やミツマタの群生地、国宝・光明寺二王門など、自然と歴史を感じられるコースも魅力です。
50kmと15kmの2カテゴリーが設けられ、過去最多となる約1,000名がエントリー。うち約50名が海外からの参加でした。
当日は天候にも恵まれ、桜とミツマタが満開の中、レースがスタート。選手は、全国的に珍しい栩葺（とちぶき）の仁王門や最大の難所である北部の山岳区間、大パノラマの楽しめる三国岳などを駆け抜けていきました。
制限時間直前に70代女性選手がゴールして、会場全体に大きな感動を呼び起こし、本大会ならではの「挑戦と感動の価値」を象徴する出来事となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348416/images/bodyimage2】
明日香野はエイドステーションに立ち寄った選手に、「揚げないごま団子」と元祖透明「わらび餅」をお渡し。完走を目指すランナーの皆さまのエネルギー補給として活用いただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
大 会 ：第4回あやべ水源の里トレイルラン
主 催 ：あやべ水源の里トレイルラン実行委員会
開催日 ：2026年4月5日（日）
開催地 ：あやべ温泉特設会場（二王公園グラウンドゴルフ場）
公式サイト：https://fun-trails.com/race/ayabe/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348416/images/bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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