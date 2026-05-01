桜とミツマタが咲き誇る綾部の山を1,000名が駆ける 2年連続ランネット全国1位のトレイルレース「第4回あやべ水源の里トレイルラン」に創業50周年の明日香野が参加して和菓子をお届け

桜とミツマタが咲き誇る綾部の山を1,000名が駆ける 2年連続ランネット全国1位のトレイルレース「第4回あやべ水源の里トレイルラン」に創業50周年の明日香野が参加して和菓子をお届け