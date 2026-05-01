100周年を迎える伝説のハイウェイ「ルート66」 往年のアメリカ映画を彷彿とさせる風情が、冒険の高揚とノスタルジーを誘う写真集『66』5月1日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、企画・編集を行なった書籍『66』を、ポエムピース株式会社（所在地：東京都杉並区高円寺）より2026年5月1日に発売いたします。
ルート66は、かつてアメリカの旅人と物流を支え「マザーロード」とも呼ばれた幹線道路。
旧道となった現在でも、ヴィンテージな佇まいや旅のロマンを求めて多くの観光客が訪れます。
本作の著者・延命悠大も、この象徴的な道に惹きつけられた一人。
飾らない構図で切り取った何気ない風景と、一期一会のポートレートは、誰かの色褪せたアルバムをそっとめくる感覚を呼び起こします。
観光パンフレットのような華やかさとは違った、私的な思い出の香りがする一枚一枚に、見る人それぞれの記憶や感情が静かに重なっていく一冊。
アメリカのポップカルチャーを愛する方はもちろん、バイクや旅行が趣味の方、日常を離れて此処ではないどこかを感じたい方にも手に取っていただきたい作品です。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36687/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348194/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348194/images/bodyimage2】
アメリカを横断する伝説のハイウェイ《ルート66》
シカゴからカリフォルニアへ――
かつて多くの旅人が夢を乗せて走ったこの道には、今もなお、時間の記憶が残っています。
本書は、2023年の春、シカゴを出発し、ルート66をたどりながら出会った町や風景を写した写真集です。
ポルカドット・ドライブイン、コージードッグ・ドライブイン、チェーン・オブ・ロックス橋、オクラホマやテキサスの小さな町。
色あせた看板、静かなガソリンスタンド、どこまでも続く一本道。
派手ではないけれど、確かに息づく「アメリカの時間」。
ページをめくるたびに、まるで自分が旅をしているような感覚になる――伝説の道を、写真でたどる旅の記録。
旅と写真を愛するすべての人へ贈る一冊です。
【著者プロフィール】
延命 悠大（えんめい ゆうだい）
1996年5月13日 埼玉県生まれ。
2019年4月 都内スタジオに入社。
2021年12月に渡米し、ロサンゼルスを拠点に活動。
2023年4月に帰国し、現在はフリーランスフォトグラファーとして活動中。
雑誌、広告、ファッション、ポートレート、旅、ビューティーなど、幅広い分野で撮影を行う。
2023年8月 写真展「Sophisticated」をHEIM COFFEE 3F Galleryにて開催。
2025年6月 グループ展「芳春」をArt Gen Galleryにて開催。
HP : https://www.yudaiemmei7.com/#/
【書籍概要】
書名：66
著者：延命 悠大
発売日：2026年5月1日
価格：4400円(税込)
体裁：A5判 96ページ ソフトカバー オールカラー
ISBN：978-4-911440-00-1
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4911440007
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
ルート66は、かつてアメリカの旅人と物流を支え「マザーロード」とも呼ばれた幹線道路。
旧道となった現在でも、ヴィンテージな佇まいや旅のロマンを求めて多くの観光客が訪れます。
本作の著者・延命悠大も、この象徴的な道に惹きつけられた一人。
飾らない構図で切り取った何気ない風景と、一期一会のポートレートは、誰かの色褪せたアルバムをそっとめくる感覚を呼び起こします。
観光パンフレットのような華やかさとは違った、私的な思い出の香りがする一枚一枚に、見る人それぞれの記憶や感情が静かに重なっていく一冊。
アメリカのポップカルチャーを愛する方はもちろん、バイクや旅行が趣味の方、日常を離れて此処ではないどこかを感じたい方にも手に取っていただきたい作品です。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36687/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348194/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348194/images/bodyimage2】
アメリカを横断する伝説のハイウェイ《ルート66》
シカゴからカリフォルニアへ――
かつて多くの旅人が夢を乗せて走ったこの道には、今もなお、時間の記憶が残っています。
本書は、2023年の春、シカゴを出発し、ルート66をたどりながら出会った町や風景を写した写真集です。
ポルカドット・ドライブイン、コージードッグ・ドライブイン、チェーン・オブ・ロックス橋、オクラホマやテキサスの小さな町。
色あせた看板、静かなガソリンスタンド、どこまでも続く一本道。
派手ではないけれど、確かに息づく「アメリカの時間」。
ページをめくるたびに、まるで自分が旅をしているような感覚になる――伝説の道を、写真でたどる旅の記録。
旅と写真を愛するすべての人へ贈る一冊です。
【著者プロフィール】
延命 悠大（えんめい ゆうだい）
1996年5月13日 埼玉県生まれ。
2019年4月 都内スタジオに入社。
2021年12月に渡米し、ロサンゼルスを拠点に活動。
2023年4月に帰国し、現在はフリーランスフォトグラファーとして活動中。
雑誌、広告、ファッション、ポートレート、旅、ビューティーなど、幅広い分野で撮影を行う。
2023年8月 写真展「Sophisticated」をHEIM COFFEE 3F Galleryにて開催。
2025年6月 グループ展「芳春」をArt Gen Galleryにて開催。
HP : https://www.yudaiemmei7.com/#/
【書籍概要】
書名：66
著者：延命 悠大
発売日：2026年5月1日
価格：4400円(税込)
体裁：A5判 96ページ ソフトカバー オールカラー
ISBN：978-4-911440-00-1
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4911440007
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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