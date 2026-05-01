「NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミー」との教育連携キッズ交流戦を学生主体で企画・運営【名古屋リゾート＆スポーツ専門学校】
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校（所在地：愛知県名古屋市）は、NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミーと連携し、アカデミー生によるキッズ交流戦の企画・運営に学生が参画する教育連携の取り組みを実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348437/images/bodyimage1】
本取り組みでは、アカデミー生によって編成されたチーム同士による交流大会が行われ、各チームの監督として中日ドラゴンズOBの元プロ野球選手が指導にあたりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348437/images/bodyimage2】
大会運営にあたっては、本校スポーツビジネス科の学生が中心となり、タイムスケジュールや試合時間、勝敗決定方法などの企画・提案を行い、ドラゴンズベースボールアカデミーのスタッフと連携しながら準備・運営に携わりました。また、運営スタッフの編成も学生が担い、アスレティックトレーナー科の学生が救護対応を行うとともに、野球経験のある学生が試合運営の補助として参加しました。当日は順調に進行し、各試合ではアカデミー生が日頃の練習の成果を発揮する様子が見られました。会場では保護者からの声援も寄せられ、交流戦としての盛り上がりが見られました。
本校では今後も、実践的な学びの機会として、企業・団体との連携を通じた教育活動に取り組んでまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348437/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348437/images/bodyimage4】
今回の教育連携内容
・スポーツビジネス科学生による大会運営方法の立案および提案
・開会式、閉会式の司会進行
・試合運営、チーム誘導、審判対応
・アスレティックトレーナー科学生による救護ブース設置
関連サイト
ドラゴンズベースボールアカデミーHP
https://www.kidsdragons.net/
本件に関するお問い合わせ先
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sports/
アスレティックトレーナー科 秋山 泰之
TEL：052-561-1300
E-mail：akiyama-yasuyuki@sanko.ac.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348437/images/bodyimage5】
配信元企業：学校法人三幸学園
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本取り組みでは、アカデミー生によって編成されたチーム同士による交流大会が行われ、各チームの監督として中日ドラゴンズOBの元プロ野球選手が指導にあたりました。
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大会運営にあたっては、本校スポーツビジネス科の学生が中心となり、タイムスケジュールや試合時間、勝敗決定方法などの企画・提案を行い、ドラゴンズベースボールアカデミーのスタッフと連携しながら準備・運営に携わりました。また、運営スタッフの編成も学生が担い、アスレティックトレーナー科の学生が救護対応を行うとともに、野球経験のある学生が試合運営の補助として参加しました。当日は順調に進行し、各試合ではアカデミー生が日頃の練習の成果を発揮する様子が見られました。会場では保護者からの声援も寄せられ、交流戦としての盛り上がりが見られました。
本校では今後も、実践的な学びの機会として、企業・団体との連携を通じた教育活動に取り組んでまいります。
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今回の教育連携内容
・スポーツビジネス科学生による大会運営方法の立案および提案
・開会式、閉会式の司会進行
・試合運営、チーム誘導、審判対応
・アスレティックトレーナー科学生による救護ブース設置
関連サイト
ドラゴンズベースボールアカデミーHP
https://www.kidsdragons.net/
本件に関するお問い合わせ先
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sports/
アスレティックトレーナー科 秋山 泰之
TEL：052-561-1300
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