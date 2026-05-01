『建設、農業、鉱業機械の電動化』が進んでいます。これらオフハイウェイ向けバッテリーの技術開発、今後の展望を解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『未来のオフハイウェイ機械用バッテリー技術』と題したウェビナーを、2026年5月7日（木）に開催します。
建設、農業、鉱業といったオフハイウェイ市場では、電動機械の開発が加速し始めており、これは電動化がもたらす環境面・経済面・運用面での利点によるものです。機械がディーゼルから移行するにつれ、それぞれの機械が持つ独自で多様な運用要件は、自動車や公道を走る大型車両とはまったく異なるバッテリー技術の要求を生み出します。オフハイウェイ向けバッテリーは容量が大きく異なるだけでなく、各機械の作業サイクルによって、電圧、エネルギー密度、サイクル寿命、充電、コストといった設計要素に影響を与えます。最終的には、機械のニーズを理解することが、適切なバッテリー技術を選定するうえで極めて重要になります。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのPranav Jaswaniが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『未来のオフハイウェイ機械用バッテリー技術』
（Battery Technologies for the Future of Off-Highway Machines）
開催日時： 2026年5月7日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/BatteryOff-HighwayWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348436/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- オフハイウェイ市場と電動化推進要因
- 電動機械が求める要件
- オフハイウェイ業界におけるバッテリー市場動向
- 将来の向けた新しいバッテリー技術の役割
- 世界のオフハイウェイバッテリー市場展望
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを3月に発行しました。
『建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年: 技術、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/batteries-for-construction-agriculture-and-mining-machines/1150
機械技術、バッテリー技術、そしてより広い市場について深く掘り下げ、2036年までにバッテリー需要が45GWhに成長する見通しをします。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
建設、農業、鉱業といったオフハイウェイ市場では、電動機械の開発が加速し始めており、これは電動化がもたらす環境面・経済面・運用面での利点によるものです。機械がディーゼルから移行するにつれ、それぞれの機械が持つ独自で多様な運用要件は、自動車や公道を走る大型車両とはまったく異なるバッテリー技術の要求を生み出します。オフハイウェイ向けバッテリーは容量が大きく異なるだけでなく、各機械の作業サイクルによって、電圧、エネルギー密度、サイクル寿命、充電、コストといった設計要素に影響を与えます。最終的には、機械のニーズを理解することが、適切なバッテリー技術を選定するうえで極めて重要になります。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのPranav Jaswaniが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『未来のオフハイウェイ機械用バッテリー技術』
（Battery Technologies for the Future of Off-Highway Machines）
開催日時： 2026年5月7日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/BatteryOff-HighwayWebinar
当日カバーする内容（予定）
- オフハイウェイ市場と電動化推進要因
- 電動機械が求める要件
- オフハイウェイ業界におけるバッテリー市場動向
- 将来の向けた新しいバッテリー技術の役割
- 世界のオフハイウェイバッテリー市場展望
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを3月に発行しました。
『建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年: 技術、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/batteries-for-construction-agriculture-and-mining-machines/1150
機械技術、バッテリー技術、そしてより広い市場について深く掘り下げ、2036年までにバッテリー需要が45GWhに成長する見通しをします。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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