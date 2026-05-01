名入れカレンダーの総文堂 2027年版名入れカレンダーを販売開始
報道関係各位
千葉県の有限会社総文堂では、2026年5月1日より、2027年版の名入れカレンダーの販売専門サイト「名入れカレンダーの総文堂」をオープンし、6月30日までの最大25％割引キャンペーンを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348435/images/bodyimage1】
「名入れカレンダーの総文堂」は、壁掛けタイプや卓上タイプなどのカレンダーに企業名などの名入れ印刷をする、いわゆる『名入れカレンダー』作成の業界でも最大級の商品数を誇る専門サイトです。2027年版には、壁掛けカレンダーと卓上カレンダーに加えて、2027年版のダイアリー、手帳、名入れタオル、販促グッズなど総合計1700点を超える商品を掲載しました。
これは、国内メーカーの販売する名入れカレンダーをほぼ網羅した業界最大級の名入れカレンダー専門サイトとなっています。
価格帯は、2027年版壁掛けカレンダーでは100冊あたりの単価で300円台前半から用意、1000冊注文時では260円台。卓上カレンダーでは、100冊あたりの単価で250円台からと低価格商品を取り揃えました。価格には商品代、名入れ印刷代、版代、消費税などがすべて含まれたコミコミの価格表示ですので、安心してご購入いただけます。また５万円以上で送料無料サービスも行っています。
支払方法も、クレジットカード、代引き、銀行振込などを用意しています。
従来、名入れカレンダー作成の繁忙期は９月から11月頃ですが、近年、商品の売り切れが年々早まってきていることなどから早期の販売を開始しました。
サイト名：名入れカレンダーの総文堂
https://nairecalendar.jp/
配信元企業：有限会社総文堂
千葉県の有限会社総文堂では、2026年5月1日より、2027年版の名入れカレンダーの販売専門サイト「名入れカレンダーの総文堂」をオープンし、6月30日までの最大25％割引キャンペーンを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348435/images/bodyimage1】
「名入れカレンダーの総文堂」は、壁掛けタイプや卓上タイプなどのカレンダーに企業名などの名入れ印刷をする、いわゆる『名入れカレンダー』作成の業界でも最大級の商品数を誇る専門サイトです。2027年版には、壁掛けカレンダーと卓上カレンダーに加えて、2027年版のダイアリー、手帳、名入れタオル、販促グッズなど総合計1700点を超える商品を掲載しました。
これは、国内メーカーの販売する名入れカレンダーをほぼ網羅した業界最大級の名入れカレンダー専門サイトとなっています。
価格帯は、2027年版壁掛けカレンダーでは100冊あたりの単価で300円台前半から用意、1000冊注文時では260円台。卓上カレンダーでは、100冊あたりの単価で250円台からと低価格商品を取り揃えました。価格には商品代、名入れ印刷代、版代、消費税などがすべて含まれたコミコミの価格表示ですので、安心してご購入いただけます。また５万円以上で送料無料サービスも行っています。
支払方法も、クレジットカード、代引き、銀行振込などを用意しています。
従来、名入れカレンダー作成の繁忙期は９月から11月頃ですが、近年、商品の売り切れが年々早まってきていることなどから早期の販売を開始しました。
サイト名：名入れカレンダーの総文堂
https://nairecalendar.jp/
配信元企業：有限会社総文堂
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