株式会社レジンエンターテインメント(本社：韓国ソウル、日本支社：東京都港区、代表：李 在俊)が提供する、韓国発の女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON(ベルトゥーン)』は、2026年4月24日(金)からゴールデンウィークキャンペーンを開催いたします。

「GW 感謝祭」、「特別ログインボーナスキャンペーン」、「100％還元リレーWEEK」、「BeL子メモリーズ」と多彩な企画をご用意しております。









■GW 感謝祭

ゴールデンウィークキャンペーンの目玉となる「GW感謝祭」では、厳選されたBL作品を大規模に展開いたします。

60作品・600話以上が無料、さらに3,000話以上が割引対象となり、幅広いラインアップを気軽にお楽しみいただけます。

また、「初級者向け」「中級者向け」「上級者向け」とレベル別に作品を紹介しており、BL初心者の方でも安心して読み始められる構成となっています。

読みやすい入門作品から、一度読み始めたら止まらない名作まで、ご自身にぴったりの一作を見つけてください。





実施期間：2026年4月24日(金)～5月8日(金)





GW感謝祭





■会員登録者数100万人突破記念 ★特別ログインボーナスキャンペーン

BeLTOONの会員登録者数100万人突破を記念し、期間中は、毎日ログインするだけでBP(ボーナスポイント)をプレゼントいたします。

日々の読書をより気軽に、そしてお得に楽しめる本企画は、連休中のちょっとした楽しみとしても最適です。

この機会にぜひ毎日アクセスし、BP(ボーナスポイント)をお受け取りください。





実施期間：2026年4月29日(水)～5月7日(木)





特別ログインボーナスキャンペーン





■100％還元リレーWEEK

ゴールデンウィークをさらに盛り上げる施策として、7日間限定で日替わり対象作品が100％還元となる特別企画です。

気になっていた作品を実質無料で楽しめる絶好のチャンスとなっており、毎日異なる作品との出会いをお楽しみいただけます。

どの作品が対象になるのか、日替わりのラインアップにもぜひご注目ください。





実施期間：2026年5月1日(金)～5月7日(木)





100%還元リレーWEEK





■BeL子メモリーズ

「BeL子メモリーズ」は、主人公の思い出のワンシーンをテーマにした特別企画です。

「あの頃からずっと、一緒に」というコンセプトのもと、記憶に残る幼年時代の可愛い名シーンとともに作品の魅力を改めてご紹介いたします。

これまで読んできた作品を振り返るきっかけとしてはもちろん、まだ出会っていない作品との新たな出会いもお楽しみいただけます。





実施期間：2026年5月1日(金)～5月15日(金)





BeL子メモリーズ





～ 連休はBeLTOONとともに～

ゴールデンウィークキャンペーンでは、無料増量・ポイントプレゼント・還元施策など、さまざまな角度から作品を楽しめる企画をご用意しました。ゴールデンウィークという特別な時間を、より充実したものにするラインアップとなっております。

ぜひBeLTOONで、お気に入りの作品とともに楽しい連休をお過ごしください。





URL： https://www.beltoon.jp/









【BeLTOONとは？】

『BeLTOON』は少女・女性マンガ、TL、BLなど、女性向けのジャンルを専門としたウェブトゥーンプラットフォームです。10代～30代の女性が楽しめる人気作品からオリジナル作品まで幅広いジャンルの作品が毎日更新されます。特に、今韓国で一番人気のBL作品をオリジナル作品として提供しており、より色々なBL作品を楽しめます。









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