ヤマサ醤油株式会社(本社：千葉県銚子市、代表取締役社長：石橋 直幸)は、PEANUTSが掲げる「TAKE CARE WITH PEANUTS」に賛同し、『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を！)』キャンペーン第10弾を、2026年5月1日(金)より開始いたします。本キャンペーンでは、スヌーピーがおいしい醤油で魚料理を味わう様子を描いた全6種類の数量限定デザインボトルしょうゆの発売をはじめ、オリジナル壁紙のプレゼントや、スヌーピーグッズが当たるX(旧Twitter)キャンペーンなど、毎日の食卓を楽しみながら参加できる企画を展開します。





ONE DISH, BETTER LIFEスペシャルサイト





・ONE DISH, BETTER LIFEスペシャルサイト： https://www.yamasa.com/snoopy/









■『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を！)』について

ピーナッツのグローバルプロジェクト「TAKE CARE WITH PEANUTS」は、作者チャールズ M.シュルツのコミックに一貫して描かれてきたテーマから着想を得ており、「自分への思いやり(Care for Yourself)」「お互いを思いやること(Care for Each Other)」「地球への思いやり(Care for the Earth)」という3つのメッセージを発信しています。





このメッセージに賛同し、私たちヤマサ醤油は、PEANUTSとの共同プロジェクトを実施しています。ヤマサ醤油の『ONE DISH, BETTER LIFE』は、毎日の食事や生活でひとりひとりができることからまず行動を起こし、思いやりでみんなの食卓が笑顔になれる未来に繋げたいという想いを込めたキャンペーンです。





TAKE CARE WITH PEANUTS×ヤマサ醤油





■スヌーピーデザインボトルしょうゆを限定発売！

ヤマサ「鮮度ecoボトル」はリサイクルPET材を配合した容器、植物由来の資源を原料の一部に使用して製造したバイオマスインキを使用した環境配慮型ボトルです。この「鮮度ecoボトル」で、スヌーピーの笑顔があふれるデザインボトルしょうゆ6種類を数量限定発売いたします。





スヌーピーボトル





・ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 600ml 421円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ 300ml 307円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 600ml 421円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ 300ml 307円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 600ml 421円(税込)

・ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ 300ml 307円(税込)









■かわいいスヌーピーグッズが30名に当たる、いいね・リポストキャンペーン！

該当ポストへの1いいね・1リポストにつき10円を、ヤマサ醤油が海洋ごみ問題解決活動に寄付するキャンペーンを実施いたします。





・応募期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

・参加方法：ヤマサ醤油公式Xアカウント(@uwasanoyamasan)の該当ポストへの1いいね・1リポストにつき10円を、海洋ごみの調査やクリーンアップキャンペーン・普及啓発・情報発信等、海のごみ問題解決のために活動している非営利の環境NGO一般社団法人JEAN様へ、海洋ごみ問題解決のための活動に寄付いたします。

・賞品 ：「スヌーピー木箱入りタンブラー2種類セット＆ヤマサ商品詰め合わせ」を抽選で30名様にプレゼント





キャンペーン賞品





■オリジナル壁紙プレゼント

スペシャルサイトでは、スヌーピーがおいしい醤油で魚料理を味わう様子を描いた3種類のオリジナル壁紙をダウンロードできます。





スヌーピー壁紙





・壁紙ダウンロードはこちら： https://www.yamasa.com/#snoopyWallpaper









■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。









■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト： http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」： https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式Xアカウント「Snoopy Japan」： https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式Xアカウント「Snoopy News Japan」： https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」： https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」： https://www.tiktok.com/@peanuts_jp









■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC(短縮形 (C) 2026 Peanuts)









【ヤマサ醤油株式会社の概要】

本社所在地： 〒288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1

代表者 ： 代表取締役社長 石橋 直幸

創業 ： 正保2年(1645年)

事業内容 ： 1.醤油の製造・販売

2.各種調味料の製造・販売

3.医薬品類の製造・販売

4.その他

URL ： https://www.yamasa.com/