近鉄グループの株式会社近商ストア（本社：大阪府松原市、代表取締役社長：上田泰嗣）はお客さまへの日頃の感謝を込めて「７０年のありがとう ＴＡＮＯＳＨＩＭＯＴＴＯ！！食の大感謝祭２０２６」を開催いたします。

本イベントは三菱食品株式会社様、協賛メーカー様との共同企画として２０１６年から実施しています。毎年多くのお客さまに好評いただいており、本年も８月７日（金）に都シティ 大阪天王寺にて開催いたします。

当日は、出展メーカー様による試食ブースや、まぐろの解体ショー、縁日コーナー、ミニゲームなど多彩な企画をご用意しております。

５月１日（金）～６月３０日（火）に実施する「ＴＡＮＯＳＨＩＭＯＴＴＯ！！食の大感謝祭２０２６」キャンペーンに応募いただいた方の中から抽選で、３００組１，２００名様を本イベントへご招待いたします。





キャンペーンの概要

（１）応募方法

近商ストア・ハーベス各店舗とポシェット俊徳道店にて協賛メーカー様の商品を含む、応募期間中のお買上げ1,000円以上（税込）のレシートを１口としてご応募いただけます。専用応募サイトまたは、応募はがき・郵便はがきに貼り付け、必要事項を明記のうえ、郵送もしくは店頭設置の応募箱にてお申し込みください。なお、お一人様何回でもご応募可能ですが、はがき１通につき１口とさせていただきます。





（２）応募期間

２０２６年５月１日（金）～２０２６年６月３０日（火）

（はがき：当日消印有効）





（３）賞品・当選者数

○Ａ賞：「７０年のありがとうＴＡＮＯＳＨＩＭＯＴＴＯ！！ ２０２６」 イベントご招待

３００組（１組４名まで）１，２００名様

○Ｂ賞：近商ストアお買物券 ３，０００円分 ５００名様

○Ｃ賞：キッザニア甲子園入場券 １０組２０名様

○Ｄ賞：PONTEVECCHIO イタリアンランチ １０組２０名様

【TANOSHIMOTTO！！の概要】

https://www.atpress.ne.jp/releases/593186/att_593186_1.pdf