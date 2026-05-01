特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト(GSTEM-CPP)は、女子中高生が科学や技術にふれ、理工系進路やキャリアを考える機会として、「女子中高生夏の学校2026～科学・技術・人との出会い～」を、2026年8月8日(土)～8月10日(月)の3日間、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)にて開催いたします。





本イベントは2005年から始まり、今年で22回目を迎えます。3日間の実施期間を通じて、女子中高生が理工系の研究者や技術者、大学生・大学院生等との交流を通じて、科学や技術に親しみ、理工系進路の魅力を知ってもらうことが本事業の目的です。今回も15を超える理工系学協会・企業が科学実験を提供します。また、40を超える理工系学協会、研究機関、企業による様々なポスターが展示され、その場でポスター発表者と直接話すことができます。





集合写真





■開催概要

イベント名：女子中高生夏の学校2026(略称：夏学2026)

開催場所 ：国立オリンピック記念青少年総合センター

(東京都渋谷区代々木神園町3-1)

アクセス ：小田急線「参宮橋駅」下車 西口より徒歩約7分

開催日時 ：2026年8月8日(土)～8月10日(月)の3日間

参加者 ：女子中高生(中学3年生、高校1～3年生、高等専門学校生)100名

主催 ：特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト

(協力：一般社団法人 男女共同参画学協会連絡会)

後援 ：文部科学省

独立行政法人 男女共同参画機構

一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)

公益社団法人高等学校文化連盟全国自然科学専門部

(その他プログラム協力ならびに協賛学協会等への後援申請中)

助成・寄附：公益財団法人森村豊明会

メルク株式会社

KLA Foundation

国際物理オリンピック2023記念協会支援事業









■参加費 10,000円(会期中の宿泊費および食費を含む)









■申込方法

下記のWebサイトよりお申し込みください。

https://natsugaku.jp/









■参加者募集期間

2026年4月24日(金)～6月13日(土)









■プログラム内容

【第1日】8月8日(土)

13:00～13:10 開校式

開会宣言：実行委員長 田代 有美子(日本歯科大学)





13:10～14:20 学生企画「“気になる”タネを探してみよう！」

クイズで緊張を解いた後は、自分の“気になるタネ”をシール化。仲間と交換してお互いのワクワクを共有しよう！





14:30～15:55 キャリア講演

「未来をひらく理工系キャリア：知らないを知る喜びをあなたへ」

公益財団法人 大隅基礎科学創成財団 理事 竹重 一彦さん

「未知の領域の探求を通して、持続可能で豊かな未来を実現する」

株式会社MizLinx 野城 菜帆さん

「好きな『なんで？』を追いかけて研究者になった話」

花王株式会社 難波 綾さん





16:00～17:30 学生企画「未来シナリオライター～その未来、もっと面白くします～」

定まった進路を「出来事カード」で予測不能に！自分のワクワクを道標に、未来をもっと面白く書き換えてみよう。





17:30～18:50 夕食





19:00～20:00 学生企画「ミライの種トーク～今の私が気になっていること～」

お題カードで「今の自分」に目を向ける対話型ワークショップです。未来につながる「大切な種」を一緒に見つけましょう！





【第2日】8月9日(日)

9:00～11:30 実験・実習「ミニ科学者になろう」

理工系の専門分野の研究者・技術者の指導の下、実験・実習にじっくりと取り組みます。





11:45～13:00 昼食





13:00～14:10 ポスター展示「研究者・技術者と話そう」

協力学会、企業、大学から様々な理工系キャリアを歩んでいる人がポスター展示や演示実験を行います。





14:20～15:10 進路・キャリア相談カフェ＆ポスター展示(続き)

進路選択やキャリアに関する疑問や不安を、研究者、技術者、女子大生・大学院生に相談してみよう。





15:30～17:30 学生企画「キャリアプランニング～自分だけの花畑をつくろう～」

今の自分の「好き」や「気になる」を種にして、未来の花畑をデザインしよう！花を咲かせるために今すぐできる「水やり(小さな一歩)」を仲間と一緒に考え、楽しく未来をプランニングします！





17:30～18:30 夕食





18:40～20:00 交流会

参加者同士、講師や実行委員、女子大学生・大学院生と交流します。





【第3日】8月10日(月)

9:00～11:30 学生企画「キャリアプランニング～自分だけの花畑をつくろう～」

前日に作成したプランシートをグループで発表し合います。他の人の「花畑」を知り、多様な価値観に触れることで、自分の未来への選択肢や可能性をさらに広げる交流の時間です。





11:45～12:00 学生企画「それぞれの種を胸に」

女子大生・大学院生のTAからのメッセージを通して、自分の中に芽生えた「ミライの種」を確かめましょう。ここで出会った仲間と、新しく見つけた趣味や目標の種が、あなたの未来を切り拓く力強い道標となりますように！





12:00～12:15 修了証授与、閉校式

閉会宣言：実行委員長 田代 有美子(日本歯科大学)





実験実習

学生企画





■過去の夏学の様子

過去の夏学の様子は下記のYouTube動画などをご覧ください。





【YouTube】

・夏学2019のプログラム紹介 https://youtu.be/w_vUGOLAsw4

(※上記の動画は公益財団法人ノエビアグリーン財団様が作成されました)

・夏学2023のプログラム紹介 https://youtu.be/xy8DzN2K-mo









■最新情報について

最新情報は、ホームページや各SNSなどでご確認いただけます。

ホームページ： https://natsugaku.jp/

X ： https://x.com/natsugaku_off

Instagram ： https://www.instagram.com/natsugaku_official/

Facebook ： https://www.facebook.com/natsugaku.official









■特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクトについて

特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクトは、理工系への進学や分野選択で悩んでいる女子中高生に、研究者や技術者が幅広い分野の科学や技術の魅力を伝え、その交流を通じて、女子中高生が具体的に自らの理工系キャリアパスを描くことができるよう支援することを目的に、2018年12月に設立されました。





ホームページ： https://www.gstem-cpp.or.jp/