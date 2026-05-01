東武百貨店 池袋本店では、2026年5月8日(金)から12日(火)までの5日間、「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」を初めて開催します。異国文化に触れ、独自に発展した長崎・神戸・横浜のグルメや工芸品が計50店舗集結。注目は、長崎の東武限定佐世保バーガーや、神戸の東武限定スイーツ。そのほか、県外初出品の横浜グルメなど種類豊富に展開します。物価高のなか、都内にいながら気軽に三都・港めぐり気分が味わえます。









◆できたてをその場で楽しめる長崎グルメ

＜東武限定品＞＜実演＞

【佐世保バーガービッグマン】

佐世保海軍ローストビーフバーガー

2,801円(1個)〈各日販売予定20点〉

自家製のパテ2枚とローストビーフを使った贅沢な一品。ボリューミーな佐世保バーガー。





佐世保バーガービッグマン





＜東武限定品＞

【対馬の季節】

極上本マグロ丼

イートイン 3,300円(1人前)

対馬直送、最高級の口どけ。選び抜かれた本マグロの旨みを一杯に。





対馬の季節





＜実演＞

【三井楽水産】

五島鬼鯖棒鮨

3,780円(1本)

独自の旨酢が引き出す鯖の旨味。五島の象徴を冠した極上の逸品。





三井楽水産





◆今だけココだけ！東武限定神戸スイーツ

＜初出店＞＜東武限定品＞

【ジェラテリア モンクション】

レモンバジリコのソルベ

イートイン 650円(1個)〈各日販売予定30点〉

淡路島にある農園のレモンとフレッシュバジルを合わせたフレーバー。





ジェラテリア モンクション





＜初出店＞＜実演＞

【TOKINONE】

焼き立てアップルパイ

981円(1個)

酸味と甘味のバランスが良いりんごにレーズンとくるみがアクセント。





TOKINONE





◆県外初出品の横浜グルメ

＜実演＞＜県外初！＞

【横濱ハーバー】

焼きたてハーバーダブルマロン

270円(1個)

横濱土産の定番ハーバーを店内で焼き上げます。





横濱ハーバー 焼きたてハーバー





＜実演＞＜県外初！＞

【横濱ハーバー】

横濱ハーバーはまっこもちクリーミー

151円(1個)

もちもち生地の中にマロン餡とカスタードをブレンドしたクリームを閉じ込め優しく焼き上げます。





横濱ハーバー はまっこもちクリーミー





※4月27日(月)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。

※数に限りがございます。

※長崎・神戸・横浜産以外の素材を使用している場合がございます。









＜「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」概要＞

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約250坪)

期間 ：2026年5月8日(金)～12日(火)

店舗数 ：約50店舗

営業時間：8階催事場 午前10時～午後7時