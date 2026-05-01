異国文化に触れ、独自の食文化が発展した港町グルメが集結！「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」5月8日(金)から展開
東武百貨店 池袋本店では、2026年5月8日(金)から12日(火)までの5日間、「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」を初めて開催します。異国文化に触れ、独自に発展した長崎・神戸・横浜のグルメや工芸品が計50店舗集結。注目は、長崎の東武限定佐世保バーガーや、神戸の東武限定スイーツ。そのほか、県外初出品の横浜グルメなど種類豊富に展開します。物価高のなか、都内にいながら気軽に三都・港めぐり気分が味わえます。
◆できたてをその場で楽しめる長崎グルメ
＜東武限定品＞＜実演＞
【佐世保バーガービッグマン】
佐世保海軍ローストビーフバーガー
2,801円(1個)〈各日販売予定20点〉
自家製のパテ2枚とローストビーフを使った贅沢な一品。ボリューミーな佐世保バーガー。
佐世保バーガービッグマン
＜東武限定品＞
【対馬の季節】
極上本マグロ丼
イートイン 3,300円(1人前)
対馬直送、最高級の口どけ。選び抜かれた本マグロの旨みを一杯に。
対馬の季節
＜実演＞
【三井楽水産】
五島鬼鯖棒鮨
3,780円(1本)
独自の旨酢が引き出す鯖の旨味。五島の象徴を冠した極上の逸品。
三井楽水産
◆今だけココだけ！東武限定神戸スイーツ
＜初出店＞＜東武限定品＞
【ジェラテリア モンクション】
レモンバジリコのソルベ
イートイン 650円(1個)〈各日販売予定30点〉
淡路島にある農園のレモンとフレッシュバジルを合わせたフレーバー。
ジェラテリア モンクション
＜初出店＞＜実演＞
【TOKINONE】
焼き立てアップルパイ
981円(1個)
酸味と甘味のバランスが良いりんごにレーズンとくるみがアクセント。
TOKINONE
◆県外初出品の横浜グルメ
＜実演＞＜県外初！＞
【横濱ハーバー】
焼きたてハーバーダブルマロン
270円(1個)
横濱土産の定番ハーバーを店内で焼き上げます。
横濱ハーバー 焼きたてハーバー
＜実演＞＜県外初！＞
【横濱ハーバー】
横濱ハーバーはまっこもちクリーミー
151円(1個)
もちもち生地の中にマロン餡とカスタードをブレンドしたクリームを閉じ込め優しく焼き上げます。
横濱ハーバー はまっこもちクリーミー
※4月27日(月)時点の内容です。
※写真はイメージです。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。
※数に限りがございます。
※長崎・神戸・横浜産以外の素材を使用している場合がございます。
＜「～三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜」概要＞
場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約250坪)
期間 ：2026年5月8日(金)～12日(火)
店舗数 ：約50店舗
営業時間：8階催事場 午前10時～午後7時