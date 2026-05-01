日本全国の皮革関連企業で構成されている協同組合資材連は、日本最大規模の革と皮革関連資材の展示会「第111回東京レザーフェア」(以下：第111回TLF)を2026年5月21日(木)・22日(金)に開催します。





TLFポスター





TLFとは皮革の需要の拡大及び業界の発展を目的に「皮革製品素材である革及び関連副資材」が秘める可能性や魅力を発信するための日本最大規模の展示会として年2回開催しており、1970年の初開催から半世紀以上の歴史を誇ります。









【第111回東京レザーフェア 概要】

◆日時 ：2026年5月21日(9:00～17:00)・5月22日(9:00～16:00)

◆会場 ：都立産業貿易センター台東館4F～7F(東京都台東区花川戸2-6-5)

◆ご入場：事前登録が必要になります。ご来場の際は、申込フォームより、事前登録をお願いいたします。(今回の入場受付は7Fとなっております)参加票をプリントアウトして当日ご持参ください。参加票の無い方は入場できません。





申込フォーム： https://tlf.jp/registration





会場の様子





◆見どころ

(1)今季の革素材やレザーファッションのトレンドを体感できる。

(2)革製品は動物の革を無駄なく利用することであり、昔から続くサステナブルな活動。

(3)革靴JIS改訂プロジェクトを5Fにて開催。足の計測とフィッティングにご協力ください。









●革靴JIS改訂プロジェクト(紳士靴)

全日本革靴工業協同組合連合会は、皮革産業連合会の委託を受け、革靴のJIS規格改訂に向けた検討を推進しています。

第111回レザーフェア会場内にて、「靴のサイズJIS S 5037」のサイズ表に基づき判定される足のサイズと、実際に最もフィットすると感じる基準靴のサイズとの一致度を確認する大規模調査(アンケート、足形計測、基準靴のフィッティング等)を実施します。本取り組みは、消費者が安心して靴を選べる環境整備と、EC販売における返品率低減といった課題解決を目指すものです。来場者の皆様には調査へのご協力をお願い申し上げます。





JIS改訂プロジェクト





●革は食肉の副産物でとてもサステナブル

革製品は、食肉、もしくは乳製品用などの動物から、お肉をいただくときに出る皮、いわゆる副産物を活用してつくられています。よって、革製品のためだけに、動物の命をいただくことはありません。

例えば牛の場合、2021年の世界のと畜数が3.2億頭、そのうち、革になっているのが55％といわれており※1、1億4400万頭分の牛皮が廃棄されていることになります。日本だけでも1年間に約100万頭分(2021年)が革製品になっていますが、それでも革が廃棄されるのも現実です。廃棄となると産業廃棄物として埋めたり、燃やしたりするため革製品を作るよりも原皮を廃棄するほうが環境負荷は高くなります。また、これまで革でつくっていた製品を別の素材でつくることになれば、さらなるCO2の排出につながる可能性すらあります。よって、革を利用することは地球への環境負荷を減らす意味もあります。

国連食糧農業機関によると、世界の一人当たりの肉の平均消費量もゆっくりではありますが年々増加しており、今後も革製品の活用は必要なサイクルとなっています。

※1：出典：Nothing to Hide: Hide and skin production around the world, World Leather, Vol.33, No.6, p.20 (2021)

TLA(Thinking Leather Action)： https://tla.jlia.or.jp/









●プレゼントのお知らせ(数に限りがございます)





1デシコースタープレゼント





【第16回革のデザインコンテスト2026作品募集開始】

今回で16回目となる同コンテストはファッション、インテリア、生活雑貨など、新しい価値を生み出す革製品のアイデアを募集。本コンテストは、革の可能性を追求し、その魅力を引き出すプラットフォームを提供することを目的としています。

応募部門はプロダクト部門(製作部門)とクリエイティブ部門(デザイン画部門)の2部門。

クリエイティブ部門では高校生以下の対象のユース・クリエイターズ賞もあります。

プロダクト部門の最優秀・優秀作品は、イタリアで開催される国際見本市「リネアペッレ」で展示されます。また、クリエイティブ部門の最優秀・優秀作品には、モデリストによる実物製作を実施いたします。

第111回TLFにて革コン2025の入賞作品を展示します。





◆第16回革のデザインコンテスト2026の応募期間

クリエイティブ部門： 2026年6月1日(月)～9月10日(木)〈必着〉

プロダクト部門 ： 2026年6月1日(月)～6月30日(火)〈当日消印有効〉

公式サイト ： https://kawalove.com/

主催 ： 協同組合資材連

共催 ： 東京都

後援 ： 経済産業省・台東区・一般社団法人日本皮革産業連合会

協賛 ： リネアペッレ

URL ： https://tlf.jp/