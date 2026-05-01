三陽物産株式会社「エンジン イタリアンオーガニックジン」正規輸入代理店として8月1日より発売
酒類卸売業の三陽物産株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：飯森 隆晃)は、イルヴァ・サローノ社(本社イタリア・サローノ)のイタリア産オーガニックジン『エンジン イタリアンオーガニックジン』を2026年8月1日より正規輸入代理店として発売いたします。
『エンジン イタリアンオーガニックジン』は、クラシックカーやモータースポーツ、そして北イタリアの伝統的なフレーバーからインスピレーションを受け生まれた、100％オーガニックのイタリア産プレミアムジンです。
イタリア・ピエモンテ州バルバレスコ村で造られるこのジンは、イタリア産小麦とアルプスの伏流水をベースに、ジュニパーベリー、セージ、レモン、リコリス、ダマスクローズ5つのボタニカルを加え少量生産、ハンドクラフトで造られています。このシンプルで洗練されたボタニカルは、イタリア・ピエモンテの伝統に着想を得て、かつて消化を助ける食後酒として親しまれていた甘口リキュールやセージ・レモンを使ったコーディアルへのオマージュでもあります。
『“エンジン”を燃料に、人生を満たすエネルギッシュなスピリッツ。オンザロックで輝きを放ち、トニック割で火花を散らす。もちろんカクテルベースにも。都会的で大胆、遊び心あふれる経験をあなたに。』
エンジン イタリアンオーガニックジン
【商品概要】
商品名 ： エンジン イタリアンオーガニックジン
原産国 ： イタリア
アルコール度数： 42％
内容量 ： 700ml
参考小売価格 ： 4,980円(税抜)
商品URL ： https://www.engine.land/en/
■三陽物産株式会社について
三陽物産株式会社は、1973年創業の老舗酒類総合商社として、世界中のプレミアムウイスキーやスピリッツ、ワインなどを日本市場へ届けています。
公式ホームページ： https://www.sanyo-bussan.co.jp/