酒類卸売業の三陽物産株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：飯森 隆晃)は、イルヴァ・サローノ社(本社イタリア・サローノ)のイタリア産オーガニックジン『エンジン イタリアンオーガニックジン』を2026年8月1日より正規輸入代理店として発売いたします。





『エンジン イタリアンオーガニックジン』は、クラシックカーやモータースポーツ、そして北イタリアの伝統的なフレーバーからインスピレーションを受け生まれた、100％オーガニックのイタリア産プレミアムジンです。

イタリア・ピエモンテ州バルバレスコ村で造られるこのジンは、イタリア産小麦とアルプスの伏流水をベースに、ジュニパーベリー、セージ、レモン、リコリス、ダマスクローズ5つのボタニカルを加え少量生産、ハンドクラフトで造られています。このシンプルで洗練されたボタニカルは、イタリア・ピエモンテの伝統に着想を得て、かつて消化を助ける食後酒として親しまれていた甘口リキュールやセージ・レモンを使ったコーディアルへのオマージュでもあります。





『“エンジン”を燃料に、人生を満たすエネルギッシュなスピリッツ。オンザロックで輝きを放ち、トニック割で火花を散らす。もちろんカクテルベースにも。都会的で大胆、遊び心あふれる経験をあなたに。』





エンジン イタリアンオーガニックジン









【商品概要】

商品名 ： エンジン イタリアンオーガニックジン

原産国 ： イタリア

アルコール度数： 42％

内容量 ： 700ml

参考小売価格 ： 4,980円(税抜)

商品URL ： https://www.engine.land/en/









■三陽物産株式会社について

三陽物産株式会社は、1973年創業の老舗酒類総合商社として、世界中のプレミアムウイスキーやスピリッツ、ワインなどを日本市場へ届けています。

公式ホームページ： https://www.sanyo-bussan.co.jp/