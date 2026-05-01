日本農産工業株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：小山 剛)は、『ヨード卵・光』のプロモーションの一環として、東京・世田谷区の馬事公苑内にある人気レストラン「rinato kitchen」にて、コラボレストランを5月3日～5月31日の期間限定で開催します。





コラボレストランバナー画像





■実施背景

『ヨード卵・光』は、発売から50周年を迎えた日本初※のブランド卵です。最大の特長である「コク3.5倍」を強みに、長年多くの方に支持されてきました。一方、独自調査によると、「コク3.5倍とは何か」「具体的な違いが分かりにくい」という声もあり、違いを実感いただけないとご家庭での購入に繋がりにくいという課題もありました。

そこで今回、『ヨード卵・光』の“コク”を料理として体感し、その違いをより身近に感じていただく場として、馬事公苑内で高い人気を誇る「rinato kitchen馬事公苑店」とのコラボレーションによる期間限定特別レストランの実施を決定しました。

期間中は、『ヨード卵・光』の特長を最大限に引き出した限定メニューを提供する他、店内装飾を施すことでブランドの価値と世界観をお伝えいたします。





※ヒット商品調べ(秋場 良宣, 竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社, 2000年12月)









■コラボメニュー (一例)(価格は全て税込み表記)

「海老フライとカニクリームコロッケのデミグラスオムライス(ヨード卵・光使用)」

単品：2,068円 SET ドリンク付き：2,508円





海老フライとカニクリームコロッケのデミグラスオムライス





「ハンバーグステーキ 目玉焼きのせ ～ドミグラスバターソース～(ヨード卵・光使用)」

単品：1,628円 SET ドリンク付き：2,178円





ハンバーグステーキ 目玉焼きのせ ～ドミグラスバターソース～





「温泉玉子とアスパラガスのアーリオオーリオ(ヨード卵・光使用)」※5/7～の提供

単品：1,595円 ※単品のみ提供





温泉玉子とアスパラガスのアーリオオーリオ





■店内情報

開放的な大きな窓が特長、テラス席からはメインアリーナの景色も広がります。





店内画像





■日本初のブランド卵「ヨード卵・光」とは

ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、約20年の研究を経て『ヨード卵・光』専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら1976年に誕生しました。最大の特徴はコクが3.5倍※※であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。2026年4月にはパッケージデザインを刷新しました。





※※株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)





パッケージ画像





■コラボレストラン概要

開催場所： 「rinato kitchen 馬事公苑店」

開催期間： 2026年5月3日(日)～5月31日(日)

アクセス： 東京都世田谷区上用賀2-1-1馬事公苑メインオフィス2階

定休日 ： 毎週月曜日※祝日の場合、翌日火曜店休

HP ： https://rinato-kitchen.com









■日本農産工業株式会社について

社名 ： 日本農産工業株式会社

本社所在地： 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー46階

事業内容 ： 1931年に畜産飼料事業を始めて以来、ノーサングループとして

“ヨード卵・光”に代表される鶏卵事業や水産飼料事業・

ペットフード事業などの事業を展開。

設立 ： 1931年8月6日

HP ： https://www.nosan.co.jp/