マンション大規模修繕工事を主軸とし、ペットリフォーム事業も行っている株式会社セラフ榎本(所在地：埼玉県川口市、代表取締役：榎本 修、以下「当社」という)は、2026年4月に東京ビッグサイトで開催された「インターペット東京2026」で盲導犬育成支援募金活動を行いました。一般財団法人いばらき盲導犬協会(以下「いばらき盲導犬協会」)と、公益財団法人東日本盲導犬協会(以下「東日本盲導犬協会」)との共同で実施する募金活動は3年連続4度目の取り組みで、今年度は皆様の温かいご協力のおかげで過去最高額497,286円の募金が集まりました。





インターペット東京2026で募金活動を実施





＜盲導犬育成支援に取り組む経緯＞

当社は、ペットの視点で心地よい住環境をつくる「ペットリフォーム」を展開しております。人と関わり社会で活躍する盲導犬をサポートしたいという代表の榎本の思いがあり、8年前から支援を続けてきました。2022年3月からはSDGsの取り組みの1つに掲げ、毎年継続した寄付とあわせて2024年4月のインターペットから3年連続で当社ブース内での募金活動を行っております。









＜インターペット東京2026での募金活動＞

会期中、ブースの前を通って募金活動に足を止めてくださった方、少し離れた場所から募金活動に気づき募金しにきてくださった方、盲導犬の育成について質問してくださった方など、大変多くの方にご協力と温かい応援の言葉をいただきました。両協会が来場した2日間は、PR犬・訓練犬とのふれあいの中で、「訓練期間はどのくらいなんですか」といった質問や「お仕事がんばってね」といったお声がけをいただく場面もみられました。毎年お子様連れの方も多く、盲導犬育成についてより広く知っていただく機会となっております。









【募金活動の概要】

実施期間 ： 2026年4月2日(木)～5日(日)

「インターペット東京2026」における会期全日程

場所 ： 東京ビッグサイト東8ホール 当社ブース内(E8-D002)

来場者数 ： 4日間合計 60,019名(2026年4月6日暫定)

協会来場日： ＜4日(土) いばらき盲導犬協会＞

職員3名(ボランティア含む)および

訓練犬2頭ミモザ・ルピナス

＜5日(日)東日本盲導犬協会＞

職員2名および

訓練犬ニイナ、PR犬イズモ

募金総額 ： 497,286円

チャリティグッズ売上額：184,880円

(両協会合計額、うち3～4割が盲導犬育成に充当)





両協会との募金活動の様子





＜寄付金の納付・研修のため両協会を訪問＞

インターペット東京2026での募金額を含め両協会にあわせて55万円を寄付し、両協会からは感謝状を頂戴いたしました。今回の訪問では盲導犬育成について社員の理解を深める研修としての目的もあり、いばらき盲導犬協会では協会施設とは別の研修施設に伺い、代表理事の斉藤様から折り紙作品や音楽活動などで活躍する盲導犬ユーザーの紹介や盲導犬ユーザーにしてほしい配慮などを主な内容として、PR犬との歩行体験もさせていただきました。

東日本盲導犬協会の訪問では訓練・啓発グループの多賀様から、手引き・白杖・盲導犬といった歩き方ごとの長所短所や街中で見かけたときにしてほしい配慮、目の見えにくさにも種類があり必要な配慮も異なることなどを教えていただきました。歩行体験だけでなく犬舎や盲導犬ユーザーさんが使う共同訓練のお部屋も見学し、両協会共に貴重な学びの機会となりました。インターペットで来場者の方からいただいた質問についても教えていただき、今後の取り組みにつなげてまいります。





寄付金とともに両協会を訪問





当社では以前より視覚障害者の方への支援に力を入れており、特に盲導犬育成の推進のため寄付などを通して盲導犬協会との交流を続けてまいりました。社会貢献のさらなる推進の観点から、2022年からはSDGsの一環として盲導犬の育成支援に取り組んでおります。2030年度までに年間34万円の寄付を指標として定めており、引き続き継続的な支援とさらなる拡充を目指してまいります。









＜公益財団法人東日本盲導犬協会＞

公益財団法人東日本盲導犬協会は、栃木県宇都宮市に位置する公益財団法人で、栃木県立盲学校に隣接している盲導犬協会の中でも稀な施設です。盲導犬の育成はもちろん、見学会や「盲導犬ふれあいデー」「ウェルカムデー」など視覚障害や盲導犬について学べる会も開催しています。

HP： https://www.guide-dog.jp









＜一般財団法人いばらき盲導犬協会＞

茨城県ひたちなか市を本拠地とする一般財団法人です。平成24年に発足した、国家公安委員会の指定法人としては全国で11番目の最も若い盲導犬育成施設です。とても小さな施設ですが、年間数頭の盲導犬を育て、主に関東地方の希望者に貸与しています。

HP： https://guidedog.ibaraki.jp





＜株式会社セラフ榎本＞

昭和38年創業。ビル・マンションの大規模修繕工事を主軸とし、そのほかペットリフォームやドローン事業にも全力を注いでおります。2022年3月にSDGs実現に向けた取り組みを開始しました。





TEL ： 048-265-1883

本社所在地： 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田2-34-16

社員数 ： 90名

HP ： https://www.sei.ne.jp