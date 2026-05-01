秋留台公園の見どころの一つであるバラ園は、レンガと大理石が織りなす美しい空間に、約110種450株もの色とりどりのバラが咲き誇ります。当園では春バラの見ごろに合わせ、この一週間限りの特別な催しを多数実施いたします。彩り豊かなバラとともに、優雅なひとときをぜひお楽しみください。

1. 開催日時

2026年5月11日(月)～17日(日) 10:00～15:00

2. 開催内容

(1) ローズコンサート

美しいバラ園の中で、フルートの生演奏をお楽しみいただけます。

日時：2026年5月17日(日) 10:30～ / 13:30～（各回約30分） 場所：バラ園特設会場 出演：村野 直子 氏

(2) 野菜ハンコでローズトートバッグ作り

野菜の断面をスタンプにして、オリジナルのトートバッグを作ります。

日時：2026年5月16日(土) 13:00～ ※定員に達し次第終了 場所：バラ園特設会場 定員：先着40名 料金：500円（税込） 協力：子どもと文化のNPO子ども劇場西多摩

(3) バラリース作り

秋留台公園で育ったバラを使い、華やかなリースを仕立てます。

日時：2026年5月16日(土) 10:00～ ※定員に達し次第終了 受付：9:50よりバラ園特設会場にて開始 場所：バラ園特設会場 定員：先着50名 料金：400円（税込） 協力：ローズガーデンボランティア

(4) ケータリング＆雑貨販売

近隣飲食店の他、あきる野市地域自立支援協議会事務局及び 市内の社会福祉団体による雑貨及び焼き菓子の販売を行います。

日時：2026年5月16日(土)・17日(日) 10:00 ～ 15:00 場所：バラ園特設会場

(5) ご来園プレゼント

バラのポプリを先着でプレゼントいたします。

日時：2026年5月11日(月)・12日(火) 10:00～ ※なくなり次第終了 場所：サービスセンター前 定員： 各日先着50名

(6) TOKYO PARKS PLAYで景品Get！

アプリ内のコンテンツ「バラパレットを作ろう」で条件を達成した方に、オリジナルポストカードを差し上げます。

日時：2026年5月11日(月)～17日(日) 10:00～15:00 場所：サービスセンター（景品引換）

参加方法

①「TOKYO PARKS PLAY」アプリをダウンロード スマートフォンに「TOKYO PARKS PLAY」アプリをダウンロードしてください。 ★App Store https://itunes.apple.com/jp/app/tokyo-parks-play/id1290003608?mt=8 ★Android Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.tokyopark.tokyoparksplay&hl=ja

https://itunes.apple.com/jp/app/tokyo-parks-play/id1290003608?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.tokyopark.tokyoparksplay&hl=ja

②「自然にふれる」を選択 ③「バラパレットを作ろう」を選択

(7) フォトスポット

バラ園内のブランコにて、美しいバラを背景に記念写真を撮影いただけます。

日時：2026年5月11日(月)～17日(日) 10:00～15:00 場所：バラ園内

(8) バラに関する展示＆リーフレット配布

バラに関するパネル展示や、期間限定のバラ紹介リーフレットの配布を行います。

場所： サービスセンター 展示： 8:30 ～ 17:00 ／ 配布： 10:00 ～ 15:00

3. その他

・バラの見ごろは天候により前後いたします。 ・天候等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に公式ホームページ・公式X（旧Twitter） にて最新情報をご確認ください。

秋留台公園について

【所在地】 あきる野市二宮673-1 【開園日】 常時開園 ※サービスセンター及び各施設は、年末年始は休業となります。 ※営業時間等はサービスセンターへお問合せ下さい。 【入園料】 無料（一部有料施設あり） 【交通】 JR五日市線「東秋留」又は「秋川」下車 徒歩15分

本件に関する問い合わせ先

秋留台公園サービスセンター TEL 042-559-6910

https://www.tokyo-park.or.jp/park/akirudai/ https://x.com/ParksAkirudai