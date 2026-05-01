群馬県立土屋文明記念文学館では、愛らしい動物たちが登場する絵本で人気の絵本作家・まつおりかこの作品展を開催しています。 会場では、「いつつごうさぎ」「モンポケえほん」シリーズをはじめとする原画約100点をご覧いただけます。 最新作の原画も初公開します。

企画展「まつおりかこ 絵本の世界」とは

まつおりかこは、愛らしい動物たちが登場する絵本を数多く手がける絵本作家です。 本展では、最新作『いつつごうさぎとはなのゆうえんち』の原画を初めて公開します。 『たからもののあなた』、「いつつごうさぎ」「モンポケえほん」シリーズの原画など、約100点をご覧いただけます。 創作の背景とその魅力を紹介する企画展です。 ぬくもりと笑顔があふれる、まつおりかこの世界をぜひ感じてみませんか。 群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」といっしょに展示をみてまわるイベントや、「いつつごうさぎ」のスイーツ配布など、関連イベントも実施します。 企画展に関連したゲーム、パズル、工作、ぬりえなど体験イベントを会期中毎日開催します。参加者にはプレゼントをご用意しています。 なお、企画展示室内は、撮影ＯＫです。

開催概要

会期

令和8年4月25日(土)～令和8年6月28日(日) ■開館時間：9:30～17:00(観覧受付は16:30まで) ■休館日：火曜日（5/5は開館）、5/7（木）は休館

開催場所

群馬県立土屋文明記念文学館

観覧料

一般500(400)円／大高生250(200)円／中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体割引料金 ※障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料

関連イベント

関連行事Ａ（要事前申込）

チラシ裏面記載の以下の「関連行事A」は事前申込受付が終了しております。 ▶まつおりかこ先生による絵本読み聞かせ＆サイン会 ▶ワークショップいつつごうさぎガーランドづくり

関連行事Ｂ（申込不要・要当日の企画展観覧券）

ぐんまちゃんと展示をみてまわろう！

4月29日(水・祝)、5月6日(水・祝)、6月7日(日) 各日10:30～11:00 ※予定は変更になることがあります。その際は公式HPやSNSにてお知らせいたします。

いつつごうさぎのスイーツ配布

6月20日(土) 10:00～ 先着50名（当日9:30より整理券を配布） 協力：Patisserie SETANO（県立勢多農林高等学校食品科学科） ※ご参加には、当日の企画展観覧券が必要です。

展示解説

4月25日(土)、6月28日(日) 各日10:00～（15分程度）

その他

詳細は以下のホームページをご確認ください。

群馬県立土屋文明記念文学館について

https://bungaku.pref.gunma.jp/project/2947/

群馬県立土屋文明記念文学館は、群馬県出身のアララギ派の歌人・土屋文明の業績を記念し、設立された文学館です。 常設展示では土屋文明の生涯と作品を中心に、群馬ゆかりの文学や短歌文化を紹介しています。

お問い合わせ先

■所属名：土屋文明記念文学館 ■FAX：027-373-7725 ■電話：027-373-7721 ■所在地：群馬県高崎市保渡田町2000 ■E-mail：tsuchiyakan@pref.gunma.lg.jp ■公式HP：https://bungaku.pref.gunma.jp/