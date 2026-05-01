国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年5月21日（木）12時から生成AI活用を加速させる特別ウェビナーを開催します。 「生成AIを導入したが、現場に定着しない」「具体的な活用イメージが湧かない」といった課題を抱えていませんか？ 本ウェビナーでは、ソフトバンクグループの成功事例から紐解く最新のAIエージェント活用術と、助成金を活用して実質負担を最小限に抑えるリスキリング戦略を徹底解説。単なる座学で終わらせない、組織が「自走」するための具体的なステップを一挙公開します。

■開催概要

【5月21日開催ウェビナー】 生成AI・AIエージェント活用で業務を劇的に変える「人材育成」の極意！導入から定着までを完全公開 ～ソフトバンクグループの成功事例に学ぶ自走する組織作りと、賢い助成金活用術～ ・主催：株式会社アイスマイリー ・日時：2026年5月21日（木）12:00～13:00 ・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。 ・費用：無料 ・申込締切：2026年5月21日（木）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260521webinar

・生成AIやAIエージェントの具体的な活用法を知りたい方 ・助成金を活用して、コストを抑えたい研修担当者の方 ・社内人材のスキルアップと、AIの現場定着を進めたい方 ・人材育成についての成功事例を参考にしたい方 ・AI導入を検討しているが、何から手をつけるべきか迷っている方

■ウェビナー登壇者

・ソフトバンク株式会社 技術統括 IT戦略本部 Axross事業部 部長 藤原 竜也 氏 ・ SBモバイルサービス株式会社 BPO・オペレーション本部 生成AIスペシャリスト 浦村 美香 氏 ・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 小牧 紘

■ウェビナー登壇者情報

ソフトバンク株式会社 技術統括 IT戦略本部 Axross事業部 部長 藤原 竜也 氏

2016年ソフトバンク入社。法人向けSEを経て事業開発へ異動し、ソフトバンクビジョンファンドを含む国内外の投資案件の調査・出資支援に従事する傍ら、社内起業制度で自ら新規事業を立ち上げる。現在は、法人向け生成AI定着化支援サービス「Axross Recipe」の事業責任者として事業を執行し、社内AI活用推進プロジェクトのリーダーも担う。ソフトバンクアカデミア在籍、社内講師。

SBモバイルサービス株式会社 BPO・オペレーション本部 生成AIスペシャリスト 浦村 美香 氏

SBモバイルサービス株式会社にてAI・デジタル領域の企画・推進を担当。企業の業務効率化や顧客体験向上を目的とした企画・導入支援に従事し、運用まで一貫してサポート。最新の生成AI動向や実務への落とし込みに強みを持ち、現場に根ざした課題解決を推進している。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 小牧 紘

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260421webinar

＜注意事項＞ ・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。 ・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。 ・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/ ・AI・人工知能とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：1,499万円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley小牧 TEL：03-6452-4750 Email：pr@aismiley.co.jp