株式会社パリミキ(本社:東京都港区、代表取締役社長:呉 哲民、以下「パリミキ」)は、高品質な偏光レンズで知られるサングラスブランド「Maui Jim(マウイジム)」のフェアを、一部の取扱店舗にて開催いたします。 また、2026年5月16日(土)に札幌で開催されるイベント「Red Bull 400」へ、株式会社ケリング アイウエア ジャパンと共同で特設ブースを出店、マウイジムの快適な視界をご提案いたします。

◆ハワイの日差しにも負けない!「Maui Jim(マウイジム)」のレンズ

マウイジムは、ハワイ・ラハイナのビーチで誕生したサングラスブランドです。強烈な紫外線から目を守りながら、自然の鮮やかな美しさを映し出すことを使命としてきました。この理念から生まれたのが、ブランド独自の「PolarizedPlus2」レンズ技術です。 この技術はすべての製品に採用されており、有害な紫外線を完全に遮断する効果が皮膚がん財団に認められています。さらに、光の反射を99.9%除去し、色彩や輪郭をより鮮明にすることで、アスリートから自然愛好家まで、あらゆるアウトドアシーンにおいて快適な視覚体験を提供します。

◆ピックアップ商品

・MJ0346SA 002 26,070円(税込)

アクティブなライフスタイルに最適な、日常使いしやすいスクエア型のモデル。優れた耐衝撃性と軽量性を備えた「Maui Pure(マウイ ピュア)」レンズを採用しています。つるには、ブランドシグネチャーである波模様が施されています。

・MJ0688SA 002 24,640円(税込)

スポーティーさを感じるレクタングル型のモデル。 つるの横にはスクリプトロゴがデザインされており、ポップなカラーリングが目を引きます。 テンプルチップには、象徴的なスラッシュのデザインが施されています。

◆Maui Jim FAIR 開催店舗

期間:5月31日(日)まで 実施店舗・フェア詳細 https://www.paris-miki.co.jp/news/detail/301

期間中、マウイジムをご購入のお客様にはノベルティのトートバッグをプレゼントいたします。 ※先着・数量限定につき、なくなり次第終了となります。

◆世界屈指の過酷なレース!?「Red Bull 400」に特設ブースが登場

パリミキは、札幌大倉山スキージャンプ台を逆走し、タイムを競う世界一過酷な400mレースイベント「Red Bull 400(レッドブル・フォーハンドレッド)」に協賛いたします。 イベント会場では、株式会社ケリングアイウェアジャパンと共同で、マウイジムの魅力を直接体験できる限定ブースを出店いたします。出場者の方はもちろん、レースを見届ける来場者の皆様にも快適な視界をご提案いたします。 当日会場でご購入いただいた方にも、ノベルティをご用意しております。

■Red Bull 400(レッドブル・フォーハンドレッド)出店概要

日時: 2026年5月16日(土)7:30～17:00 場所: 札幌大倉山スキージャンプ場

◆会社概要

会社名:株式会社 パリミキ 設立:2009年1月15日 代表者:代表取締役社長 呉 哲民 資本金:1億円 事業内容:眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーン URL: https://www.paris-miki.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ PR担当 四郎丸 shingo.shiroumaru@paris-miki.jp

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