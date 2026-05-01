日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）が、アニメーション制作・ライセンス展開を行う『未来少年コナン』および『赤毛のアン』のトリビュートイベント「僕たちの未来少年コナン展 2026」、「私たちの赤毛のアン展2026」の開催が決定しました。 日本アニメーション創業50周年を記念して始まった「僕たちの未来少年コナン展」は、アニメ『未来少年コナン』の世界観に魅了されたクリエイターたちが、それぞれの視点で作品を表現する企画展です。一昨年および昨年の開催では、個性豊かな作品が話題を呼び、多くの来場者にご覧いただきました。その反響を受けて、第3回の開催が決定しました。 このたび開催する「僕たちの未来少年コナン展 2026」では、新たなアーティストが参加し、さらに多彩で広がりのある表現が集結します。漫画家、イラストレーター、アニメーターなど、ジャンルを越えたクリエイターたちが、本展ならではの視点で描かれた『未来少年コナン』の新たな魅力をお楽しみいただけます。 さらに今回は、『赤毛のアン』の世界をテーマにした「私たちの赤毛のアン展」を併設開催。作品を愛するアーティストたちが紡ぐ表現を通して、時代を超えて愛される物語の魅力を、新たなかたちで体験いただけます。 なお、展示作品および関連商品は会場にて販売いたします。鑑賞とあわせて、ぜひお楽しみください。

【イベント概要】

■イベント名：「僕たちの未来少年コナン展2026」「私たちの赤毛のアン展2026」 ＃コナンとアン ■開催期間：2026年5月29日(金)～6月28日(日) ■会場：リベストプラザ 〒180-0002 武蔵野市吉祥寺本町2-26-2 NAKAMICHI GARDEN 3F https://libestgallery.jp/ ■営業時間：12:00～18:00 ※最終日は17:00まで ■参加者： 一本木蛮、島本和彦、青木俊直、谷川史子、志村貴子、姫川明輝、青木光恵、楠桂、大橋薫、山田雨月、きはらようすけ、市川こずえ、ふくやまけいこ、さべあ のま、大塚シゲ、ミャゴレグノ、寺田亨、かのー、ノウミソアキラ、GYAROMI、前田純、タカスギコウ、佐藤好春、清水洋、斉木久美子、桃桃子、木工くま吉、tomato、ひなたかほり、羽山淳一（敬称略・順不同） ■イベント詳細：「日本アニメーション」公式サイト https://www.nippon-animation.co.jp/

＜注意事項＞ ※混雑を避けるため、イベント初日29日のみピーティックスにて入場券を限定配布いたします。 配布日は、後日「日本アニメーション」公式サイトにてお知らせいたします。 ※参加アーティストは予告なく変更になる場合がございます。 ※作品・商品によって販売方法が異なります。GYAROMI、ひなたかほり、木工くま吉 作品は、会期内会場で展示、QR抽選の販売を予定しております。詳細は後日、「日本アニメーション」の公式サイトでお知らせいたします。 ※作品・商品によって発売時期が異なり、また会期中に追加される場合もございます。 ※作品・商品によって受け渡し時期が異なります。詳細は会場でご確認ください。

【作品について】

『未来少年コナン』

1978年に放送されたアニメーション作品。最終戦争後の世界を舞台に、孤島におじいと2人で暮らしていた少年・コナンと、島に流れ着いた少女・ラナの出会いと冒険を描いた物語。宮崎駿の初監督作品としても知られている。 『未来少年コナン』公式サイト： https://future-boy-conan.com/

『赤毛のアン』

ルーシー・モード・モンゴメリの名作文学を原作とするアニメーション作品。世界名作劇場シリーズの5作目として1979年に放送。プリンスエドワード島を舞台に、空想豊かな少女アンの成長を描く。高畑勲が演出を務め、丁寧な日常描写や美しい背景表現で知られている。 「世界名作劇場」公式サイト： https://www.meisakugekijo.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

＊『未来少年コナン』の画像掲載の際は以下のコピーライトをご記載ください。 © NIPPON ANIMATION CO., LTD. ＊『赤毛のアン』の画像掲載の際は以下のコピーライトをご記載ください。 © NIPPON ANIMATION CO., LTD. "Anne of Green Gables" ™AGGLA