韓国発のプレミアムヘアケアブランド「オールマシル(ALLMASIL)」は、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」が2026年5月5日（火）から2026年5月12日（火）まで開催する「メガデビュー」に参加致します。今回のメガデビューでは、人気商品を特別価格でお求めいただけます。 さらに該当商品をご購入いただいた方には、特別なプレゼントもご用意しておりますので、お見逃しなく！

◆商品紹介

＜ 集中補修ケア ＞ ・スパイダーウェブ・テクスチャー： 高濃度タンパク質を凝縮した糸を引くような弾力処方が、髪一本一本に吸い付くように密着。栄養を逃さず届けます。 ・20種のアミノ酸と10種のタンパク質： 豊富な補修成分がキューティクルの隙間を埋め尽くし、髪にハリ・コシを与えます。切れ毛を防ぎ強い髪へ。 ・高栄養オイルケア： ツバキ・ブドウ種子・アルガンの3種の天然オイルを厳選。芯まで潤いを与え、圧倒的なツヤと光沢を放ちます。 ・保湿ロック＆潤いを保つ： 保湿成分プロテオグリカンが水分を強力に引き寄せ、潤いをキープ。パサつきを抑え、しっとりとした質感が持続します。 ・こだわりの10無添加処方： 健やかな髪と地肌を第一に考え、懸念される10種の成分を排除。毎日安心して使えるクリーンな処方です。 商品名：10プレミアムリペアヘアマスク 発売日：2024年1月 内容量：300ml 通常価格 ：2,549円（税込） Qoo10 メガデビュー割引価格：1,526円（税込） 販売リンク： https://www.qoo10.jp/g/1184551406

＜ ノーウォッシュ / 熱保護 ＞ ・時短ケア：洗い流し不要のリーブインタイプ。忙しい朝も素早くスタイリングと栄養補給。 ・タンパク質補給：20種のアミノ酸と10種のタンパク質が切れ毛を防ぎ、髪にハリ・コシを与えます。 ・熱ダメージガード：ドライヤーやアイロンの熱から髪を守る保護膜を形成します。 ・持続する香り：専門の調香技術による高級感あふれる香りが、一日中優しく持続します。 商品名：9 プロテインシルクヘアエッセンス 発売日：2024年1月 内容量：200ml/20ml 通常価格 ：2,349円（税込） Qoo10 メガデビュー割引価格：1,406円（税込）200ml基準 販売リンク： https://www.qoo10.jp/g/1184629385

＜ 即効トリートメント ＞ ・8秒のイノベーション： 忙しい日常に寄り添う、わずか8秒の放置で完了する超高速・高濃度ダメージケアを実現。 ・リキッド・トゥ・クリーム： 液体が水と反応してクリーム状に変化。発生する微熱が「スチームパック効果」を生み、毛髪の内部まで栄養の浸透を促します。 ・オールインワンソリューション： 髪の集中補修だけでなく、頭皮を健やかに保つマルチケア処方です。 ・シリコンフリー： 髪をふんわりと洗い上げる安全な成分を採用。頭皮を健やかに保ち、髪の根元からボリュームを維持します。 ・熱ダメージ保護： ドライヤーやアイロンの熱から髪を守り、ヘアカラーの鮮やかな発色を長く保ちます。 ・高栄養レイヤリング： 自然由来成分とタンパク質がキューティクルに精巧に密着し、表面をなめらかにコーティングします。 商品名：8秒タイムエナジーヘアマスク 発売日：2024年1月 内容量：100ml/200ml/350ml 通常価格 ：2,099円（税込）*100ml基準 Qoo10 メガデビュー割引価格：1,256円（税込）*100ml基準 販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1184549986

＜ サロンクオリティ / 低刺激 ＞ 17種類のアミノ酸： 髪の構成に近いアミノ酸複合体を配合。洗髪時からタンパク質を効率よく補給し、芯から強い髪へ導きます。 水分バランス： 保湿成分セラミドが水分の蒸発を防ぎ、パサつきを抑えたしっとり潤う仕上がりを実現します。 油分バランス： 植物性オイルが髪内部の構造を整え、外部のキューティクルを保護。艶やかでまとまりのある状態をキープします。 ほのかな香りが持続： 高級感あふれる『ピオニー＆ブラッシュスエード』の香りが、一日中やさしく漂います。 商品名：5サロンヘアCMCシャンプー 発売日：2024年1月 内容量：150ml/300ml/500ml 通常価格 ：2,149円（税込） Qoo10 メガデビュー割引価格：1,286円（税込）*150ml基準 販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1184067374

◆Qoo10メガデビュー特典

メガデビュー記念・30%OFFクーポン配布： 新登場を記念して、期間中30%OFFとなる特別クーポンを発行いたします。 【初日限定】豪華現品プレゼント： キャンペーン初日にご購入いただいたお客様へ、「オールマシル9（200ml）」現品を1本プレゼントいたします。 【2日目～終了まで】購入特典プレゼント： 2日目から期間終了までにご注文いただいたお客様全員に、持ち運びにも便利な「オールマシル9（20ml）」ミニサイズをプレゼントいたします。

◆K-CON JAPAN 出展のお知らせ

この度、幕張メッセで開催されるK-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN」の展示会に出品することが決定いたしました。実際に製品を手に取り、その独特なテクスチャーやこだわりの香りを直接体験いただける貴重な機会となります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 開催期間： 2026年5月8日（金）～ 5月10日（日） 出展場所：幕張メッセ「KCON JAPAN 2026 FESTIVAL GROUNDS」内 KCON JAPAN 2026公式サイト：https://www.mnetplus.world/kcon/ja/2026/japan/main

オールマシルはヴィーガン成分は機能が弱いという偏見を打ち破り、高濃度の植物性タンパク質とプロバイオティクス技術を組み合わせた高機能ラインナップを提供します。環境を配慮した倫理的な工程とサロン品質の成果物を同時に提供するオールマシルはグローバル市場が注目するプレミアムヴィーガンビューティーのリーディングカンパニーです。自然がもたらす強力な毛髪補修をあなたの髪で体験してみてください。 ■ ALL MASIL Qoo10 公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/allmasil ■ ALL MASIL 公式 Instagram https://www.instagram.com/masil_official_ko/