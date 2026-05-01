日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」と、ライオン株式会社（本社：東京都台東区）のオーラルヘルスケア商品がコラボレーションした「毎日フロスはじまるよ～!」キャンペーンを、2026年5⽉1⽇（金）に開始しました。

まるちゃんとさくら家が、歯科衛生士からフロスの大切さをおしえてもらう動画をYouTubeやX（旧Twitter）などで公開、オリジナル賞品が当たるX（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンも同時に展開します。 さらに、対象商品購入で描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーンも実施！300円（税込）以上購入で描き下ろしデザインQUOカード（1,000円分）、800円（税込）以上購入で描き下ろしデザインお椀と箸置きのペアセットとグルメカタログギフト（5,000円分）が、応募した方の中から抽選で合計1,200名様に当たります。 Lidea※1では、ちびまる子ちゃんオリジナル記事もご用意。

詳しくはライオン×ちびまる子ちゃんキャンペーンサイトをご覧ください。 https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan2605/index

※1 Lidea：「ライオン（LION）」と 「idea（アイデア）」を組み合わせたことばで、ライオン株式会社が運営する生活情報Webメディアです。 あなたの日々のくらしを豊かにするために、「役立つ」「楽しむ」「深める」体験をお届けしています。

【リディアについて | Lidea（リディア） by LION】

https://lidea.today/about

「さくら家、フロスをはじめる」の巻／スペシャルアニメ／90秒／ライオン／YouTube＞ URL:https://youtu.be/3QNoKWnSymk

■X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

まるちゃんとさくら家が、歯科衛生士からフロスの大切さをおしえてもらう動画をYouTubeやX（旧Twitter）などで公開、オリジナル賞品が当たるX（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンも同時に展開！ フォロー＆リポストキャンペーンでは、描き下ろしデザインのハブラシ＆フロススタンド3種とQUOカード（10,000円分）が当たります。

■対象商品買って当たるキャンペーン

対象商品購入で描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーンも実施！300円（税込）以上購入で描き下ろし デザインQUOカード（1,000円分）、800円（税込）以上購入で描き下ろしデザインお椀と箸置きのペアセットと グルメカタログギフト（5,000円分）が、応募した方の中から抽選で合計1,200名様に当たります。 さらに、ライオン製品のデンタル用品をお買い上げいただいたレシートでご応募いただくと、当選チャンスが5倍になります。 URL:https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan2605/index

■さくら家×歯科衛生士対談コンテンツについて

ハブラシだけでは、歯と歯の間の汚れは60%※2しか落とせないといわれています。 ハブラシだけだと歯間（歯と歯の間）の汚れは残りやすく、フロスを使うとケアができることを、 さくら家がライオンの歯科衛生士に教えてもらう楽しいストーリーです。 ＜Lidea（URL）: https://lidea.today/articles/004251＞ デンタルフロス×歯科衛生士記事 *5月1日（金）10:00公開

※2 出典:山本他 日本歯周病誌 1975

■ライオンの「オーラルアイテムナビ」について

ちびまる子ちゃんとコラボしたオーラルアイテムナビを新たに用意。あなたの性格タイプや、オススメのオーラルケア商品が分かります。

＜「オーラルアイテムナビ」サイトURL＞ https://lidea.today/shindan/oralitemnavi_2026

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、 海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト: https://www.chibimaru.tv/ 公式X（旧Twitter）: @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko） Instagram: @chibimaruko_official（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/） Facebook: https://www.facebook.com/chibimaruko.official/ YouTube:https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【ライオン×ちびまる子ちゃん 毎日フロスはじまるよ～！キャンペーン事務局】 メールアドレス：lion_chibimarukochan_2605@webcamp.jp 電話番号：0120-900-279 ※電話番号はお間違えのないように、ご注意ください。 受付期間：2026年5月1日（金）～2026年8月31日（月） （土・日・祝日・夏季休暇期間：2026年8月10日（月）～2026年8月14日（金）までを除く） 受付時間：10:00 ～17:00

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当:西方、井上 E-mail:pr-na@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「©さくらプロダクション/日本アニメーション」