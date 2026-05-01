国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合メーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2026年6月、全国10か所のショールームにて「新商品展示会」を開催いたします。

今年のテーマは、最新総合カタログのコンセプトでもある「デッサンをカタチに（FROM DESSIN TO FORM）」。 皆さまの「デッサン」という純粋な理想を、単なる建材としてではなく、確かな「カタチ」へと具現化するお手伝いをしたい――。本展示会では、そんな私たちの想いを込めた提案をお届けいたします。 会場では、世界最大級のタイル展示会「CERSAIE 2025」の新商品を含む最新ラインナップに加え、ウォータージェット加工によるオリジナルデザイン張りもご紹介いたします。皆さまの想いを形にするための「クリエイティブな対話」の場として、ぜひ本展示会をご活用ください。 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

NEW PRODUCTS EXHIBITION 2026

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/nmnews/event/event.html

新商品展示会 ー FROM DESSIN TO FORM（デッサンをカタチに）

対象

プロユーザー様（設計事務所、ハウスメーカー、デベロッパー等）

開催期間

2026年6月17日（水）～19日（金）

開催場所

名古屋モザイク工業の全国10ヶ所のショールームにて開催いたします。 詳細は各ショールームページをご確認ください。 [札 幌](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/sapporo.html)｜北海道札幌市中央区北4条東4丁目1-1 創成クロス2F [仙 台](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/sendai.html)｜宮城県仙台市泉区泉中央3丁目1-2 泉中央SSビル1F [東 京](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/tokyo.html)｜東京都渋谷区代々木1丁目21-8 クリスタルハウス [横 浜](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/yokohama.html)｜神奈川県横浜市中区弁天通6丁目85 宇徳ビルディング1F [静 岡](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/shizuoka.html)｜静岡県静岡市駿河区中田1丁目4-1 アヴェニールコート1F [名古屋](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/nagoya.html)｜愛知県名古屋市東区東桜1丁目3-10 東桜第一ビル1F [大 阪](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/osaka.html)｜大阪府大阪市中央区備後町2丁目1-1 備後町野村ビル1F [広 島](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/hiroshima.html)｜広島県広島市中区国泰寺町1丁目8-20 国泰寺信愛ビル1F・2F [福 岡](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/fukuoka.html)｜福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目1-1 サンセルコ3F [沖 縄](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/okinawa.html)｜沖縄県那覇市天久762-1 プラザ天久

NEW PRODUCTS 2026（一部抜粋）

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/top.html

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社 所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20 代表者 ： 代表取締役 山際 二郎 設立 ： 1955年04月 事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業 資本金 ： 8,500万円

運営・管理・お問合わせ先

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/