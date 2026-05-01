劇団俳優座 No.362『ファーム・ホール』が2026年6月15日 (月) ～ 2026年6月30日 (火)に俳優座スタジオ（東京都港区六本木4-9-2）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/14629 https://haiyuza.net/performances26/farmhall/

実在の記録から立ち上がる、科学と倫理の極限ドラマ。 原爆開発に関わった科学者たちの証言をもとに描かれる本作は、英国の気鋭の劇作家キャサリン・モアによる話題作。 人類の進歩を支えた科学が、政治と結びついたとき何を生み出してしまったのか。科学者たちの使命感と葛藤が、未曾有の悲劇へと至る過程を浮かび上がらせる。 演出は、いま最も注目を集める演出家・眞鍋卓嗣。数々の受賞歴に裏打ちされた緻密な演出で、歴史の奥に沈んでいた“声”を現代に呼び起こす。 過去の出来事としてではなく、「いま」を生きる私たちに問いかける、静かで鋭い衝撃作。

公演概要

劇団俳優座 No.362『ファーム・ホール』 公演期間：2026年6月15日 (月) ～ 2026年6月30日 (火) 会場：俳優座スタジオ（東京都港区六本木4-9-2） ■出演者 加藤佳男、河内浩、志村史人、斉藤淳、八柳豪、野々山貴之 ■公演スケジュール 6月15日(月)19:00初日割引 6月16日(火)14:00（アフタートーク） 6月17日(水)14:00 6月18日(木)14:00 6月19日(金)19:00 6月20日(土)13:00（アフタートーク） 6月21日(日)13:00（アフタートーク） 6月22日(月)休演日 6月23日(火)19:00 6月24日(水)19:00 6月25日(木)14:00（鑑賞サポート）（プレトーク） 6月26日(金)19:00 6月27日(土)13:00（鑑賞サポート）（プレトーク） 6月28日(日)13:00（バックステージイベント） 6月29日(月)19:00 6月30日(火)13:00 ※開場は開演の45分前 ※ 初日割引：6/15は、初日割引価格 \6,000にてご観賞いただけます。 【鑑賞サポート】 6月25日(木) 14:00・6月27日(土) 13:00（要事前予約） 音声ガイド、タブレット型バリアフリー日本語字幕。 鑑賞サポート詳細：https://haiyuza.net/accessibility/ ■チケット料金 一般（前売）：6,800円 シニア (65歳以上) ：6,500円 U-30 (30歳以下) ：3,500円 初日割引：6,000円（6/15のみ） （全席指定・税込） ■スタッフ 作：キャサリン・モア 翻訳：小田島恒志 演出：眞鍋卓嗣 舞台美術：杉山至 照明：桜井真澄 音響：木内拓 衣裳：藤田友 舞台監督：宮下卓 舞台監督助手：武藤礼乃、是枝真子 演出助手：中村圭吾 宣伝美術：柳沼博雅 制作：劇団俳優座演劇制作部

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com