株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、兵庫県新温泉町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「ふるさとを愛する次世代を育て見守るまち（子育て、教育等）」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

（１）子育て支援の充実（子育てしんおんせんPR事業、妊婦のための支援給付交付金・妊婦等包括相談支援事業、子育て世代包括支援事業等） （２）教育の充実（学校のあり方検討事業、公立学校情報機器整備事業等） （３）青少年の健全育成（青少年健全育成推進事業、青少年育成指定コミュニティスポーツ事業等）

なぜ寄附を募るのか

https://kifuru.jp/projects/1337/

男女の出会いの場づくりをはじめ、結婚・出産に係る支援、また、子ども医療費の無料化や保育料の負担軽減などの子育て支援を切れ目なく行うとともに、歴史文化や海・山・温泉などの自然環境を生かしたふるさと教育を含む子ども教育環境の充実を図ることで、若者や子育て世代にとって安心で住みやすく、いきいきと暮らすことができるまちづくりを進める事業に活用するため。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/28586/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form