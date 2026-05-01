伊勢美人本舗(運営：株式会社壽幸)は、デザインで選ぶオリジナル化粧品「伊勢美人マスク」「伊勢美人ハンドクリーム」に、2026年・2027年の2年にわたり行われる伊勢の民俗行事「お木曳」を記念したデザインを2026年5月1日(金)より追加販売いたします。





伊勢美人マスク・伊勢美人ハンドクリーム





「おもう。えらぶ。つたえる。」をコンセプトに、デザインで選ぶ「伊勢美人マスク」と「伊勢美人ハンドクリーム」は、主に伊勢志摩産の真珠及び真珠貝の真珠層由来のうるおい成分(加水分解コンキオリン)配合の伊勢美人本舗のオリジナル化粧品です。

20年に一度行われる伊勢神宮式年遷宮を支える重要な伊勢市の民俗行事「お木曳」をモチーフにした今回のデザインは、日本の伝統と伊勢の物語が感じられる一品です。お木曳行事への参加の記念に、旅の思い出に、またお土産にも最適です。









【伊勢美人マスク 商品概要】

化粧水・美容液・保湿クリームの3つのステップが1枚で完了するオールインワンタイプのマスクです。肌荒れや乾燥を防ぎ、キメを整えて、柔らかでツヤとハリのある、健やかな肌を保ちます。





容量：1枚入り

価格：660円(税込み)

無香料・無着色・パラベンフリー・アレルギーテスト済み

＊全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

＊マスクの淡黄色はニンジン根エキス(保湿成分)によるものです。









【伊勢美人ハンドクリーム 商品概要】

なめらかな使い心地で、肌荒れを防ぎ、真珠のようにつややかで、うるおいのある手肌に整えるハンドクリームです。柔らかに香るローズラベンダーと、杜の緑をイメージした爽やかなフォレストグリーンの2種類の香りをご用意しています。





容量：30g

価格：1,320円(税込み)

無着色・アレルギーテスト済み

＊全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。









◆店舗情報

【伊勢美人本舗】





伊勢美人本舗外観





「お伊勢さん(伊勢神宮・内宮)」のお膝元「おはらい町」で、「めぐる。むすぶ。はぐくむ。」をコンセプトに、人と人・伝統と革新を結び、自らをいつくしみ、再生・循環のお手伝いをすることで、身も心も「伊勢美人」をはぐくみたい。そんな願いを込めて厳選した、こだわりの品を取り扱う店舗です。





所在地 ： 〒516-0024 三重県伊勢市宇治今在家町48-1

URL ： https://www.ise-bijin.jp/

営業時間： 9：00～17：00 ＊季節により変動あり

定休日 ： 不定休

アクセス： 伊勢神宮 宇治橋前広場より徒歩約1分

取扱商品： 真珠関連商品・化粧品・和小物など