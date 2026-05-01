静岡県浜松市の肴町エリアにて、「食」事業を通じて、地方創生事業を展開する株式会社間渕商店グループが展開する、クラフトチョコレートスイーツ専門店「ATELIER CHOCOLAT ENTRE」より、浜松産のレモンを使用した夏にぴったりな「浜松レモンフィナンシェ」を2026年5月1日より販売を開始しました。





地元で品質の高いレモンを生産する農家との良いご縁をいただき、レモンの酸味とホワイトチョコレートの相性が抜群なフィナンシェが誕生しました。ATELIER CHOCOLAT ENTREは、地元の良質な素材を発掘し、世界のカカオを掛け合わせ、地縁型スイーツを提案します。浜松の夏の新定番としておやつから手土産まで様々な用途でご利用いただくことができます。





浜松レモンフィナンシェ

渥美農園





ATELIER CHOCOLAT ENTREブランドサイト： https://chocolat-entre.com/









■地元農家、良質な浜松レモンを使用した夏の新定番「浜松レモンフィナンシェ」登場

「ATELIER CHOCOLAT ENTRE」は、浜松市・肴町のクラフトチョコレート専門店です。

人気No.1商品「ショコラサンド」と双璧をなす商品として人気を集めているのがフィナンシェ。今回は地元素材を活かして、夏に食べたくなるフィナンシェをテーマに開発を行いました。

浜松は近年品質の高いレモンの生産に力を入れています。そんな中、当社が求める質の高いレモンを生産するレモン農家との出会いがありました。浜松市浜名区滝沢の渥美農園です。渥美農園では除草剤を使用しない早生栽培でレモンを育てられ、人と環境に優しい「みどり認定」を取得されています。

レモンの酸味とチョコレートの甘さのバランス、試行錯誤の上、とても美味しいフィナンシェとして完成させることができました。

ブランド名にもなっている「ENTRE」は“ご縁を紡ぐ”という意味ですが、素材と素材が繋がり、新たな価値を創造することを大切にしています。昨年販売をスタートし大好評をいただいた「ショコラサンド浜松レモン」も5月1日より販売を開始しております。

地元のお客様に、また浜松を訪れたお客様の大切な旅の記憶に、美味しく寄り添うお菓子として、親しまれる商品を目指してまいります。









■店舗概要

店舗名 ： ATELIER CHOCOLAT ENTRE

電話番号 ： 053-488-5090

所在地 ： 〒430-0932 静岡県浜松市中央区肴町317-17 ザ・パーク24北側

営業時間 ： 11:00～19:00

定休日 ： 火・水曜日

ホームページ： https://chocolat-entre.com/

通販サイト ： https://entre-chocolat.shop-pro.jp/









■会社概要

社名 ： 株式会社間渕商店

本社所在地： 〒430-0932 静岡県浜松市中央区肴町317-17