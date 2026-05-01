韓国観光公社は地方観光の魅力を発信する目的として「トッ,韓国 ～また、違う韓国へ～」キャンペーンを2026年4月27日から開始し、12月まで実施します。





キャンペーンタイトルの「トッ」は韓国語で「また」「もう一度」を意味するとともに、日本語の「～と」という意味合いも重ねることで、「大切な誰かと、またもう一度韓国へ」という思いも込めています。





本キャンペーンは、航空会社、旅行会社、韓国自治体のご協力のもと、大阪支社管轄地域から直行便が運航されている5都市を拠点とした韓国地方旅行の促進を図るものです。





キャンペーンの実施にあたり特設サイト内ではソウル(仁川・金浦)、釜山、大邱、済州、清州を起点としたモデルコースを計10コース紹介し、韓国旅行初心者の方でも、リピーターの方でも楽しめる旅行プランのご紹介のほか、航空会社や船舶会社の運航情報、そして旅行会社のツアーなどもご紹介しております。また、サイト内では簡単な質問に回答することで、自分に合った韓国地方の旅先を診断できる「韓旅タイプ診断」も実施しています。その診断結果をシェアするSNSキャンペーンでは、抽選で日韓往復ペア航空券や韓国美容ブランドの人気アイテム、ショッピングクーポンなど豪華な景品をプレゼントします。





当キャンペーンを通じて、より多くの方に韓国地方旅行の魅力に触れていただき、韓国への旅行を楽しんでいただければ幸いです。





特設サイト： https://tto-korea.net/





キャンペーンイメージ1

キャンペーンイメージ2





■「トッ,韓国 ～また、違う韓国へ～」キャンペーン概要

＞ キャンペーン名

「トッ,韓国 ～また、違う韓国へ～」





＞ 実施期間

2026年4月27日(月)～2026年12月





＞ 実施目的

・韓国地方観光の魅力訴求

・直行便就航都市を活用した新たな旅行スタイルの提案

・訪問先の分散化による韓国観光需要の拡大





＞ 主なコンテンツ

1. 特設サイト「トッ,韓国 ～また、違う韓国へ～」をオープン

韓国地方観光の魅力を集約したキャンペーン専用のLPサイトを公開します。

https://tto-korea.net/





2. 各航空会社・船舶会社の運航情報および旅行会社のツアー情報





3. モデルコース(計10コース)の紹介

大阪支社管轄地域より直行便が運航しているソウル(仁川・金浦)、釜山、大邱、済州、清州の5都市を拠点とした日帰りプランおよび2泊3日プランの計10コースを紹介。





4. 「韓旅タイプ診断」

簡単な質問に回答することで、自分にあった韓国旅行先を診断でき、その診断結果によるオススメのモデルコースを提示します。





＞ SNSシェアキャンペーン

「韓旅タイプ診断」での結果をSNSでシェアした方の中から抽選で、日韓往復ペア航空券や豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。





実施期間：2026年4月27日～6月30日

景品内容：(1) 日本―清州 往復航空券 ペア2組様

(2) 日本―大邱 往復航空券 ペア1組様

(3) ノンバーバルパフォーマンス「JUMP」 VIPチケット ペア3組様

(4) NONFICTION ハンドクリーム＆ハンドウォッシュセット 10名様

(5) OLIVE YOUNG クーポン 30名様





その他、今後も様々なキャンペーンを実施予定。