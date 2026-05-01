全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）および株式会社東京ドーム（本社：東京都文京区、代表取締役社長：斎藤 裕）は、東京ドームシティ プリズムホールで2026年11月7日（土）、8日（日）に謎解きグッズの祭典『ナゾトキマーケット2026』を開催します。 ★イベント特設サイト：https://www.scrapmagazine.com/s/nazomarket/

国内最大級の謎解きグッズの祭典がグレードアップして今年も開催！

『ナゾトキマーケット』は、​世界観やギミックが作り込まれたさまざまな謎解きグッズを、見て、知って、楽しめる、謎解きグッズ限定の即売会として企画されたイベント。各ブースではこのイベントで新発売となる商品や、趣向を凝らした個性豊かな謎解きグッズを購入することが可能です。 第1回である2025年の開催時は、「SCRAP」をはじめ「トキキル」「よだかのレコード」「タンブルウィード」「街ハック！」「RIDDLER」など、総勢76ブースが出展し、2日間で約7,000人が来場。会場内には、イベント限定のフォトスポットや体験型ブースも設置され、謎解きグッズ制作者のサイン会も実施されるなど、即売会という枠組みを超えたさまざまな催しが行なわれました。 『ナゾトキマーケット2026』では、イベントがさらに盛り上がる特別な企画が進行中です。 あなたの知らない謎解きグッズを、見て、知って、楽しめる謎解きグッズの祭典『ナゾトキマーケット』。チケット販売スケジュールのほか、出展ブースや販売される謎解きグッズの詳細は6月頃発表予定です。続報をお待ちください！

▼昨年の様子

『ナゾトキマーケット2026』 概要

◼︎イベント特設サイト https://www.scrapmagazine.com/s/nazomarket/ ◼︎開催会場 東京ドームシティ プリズムホール ◼︎日程 2026年11月7日（土）、8日（日） ◼︎主催 SCRAP／株式会社東京ドーム ■補足 チケット販売スケジュールなど、詳細は後日発表予定 ©SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しているのが、私たちSCRAPです。 SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。 テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine