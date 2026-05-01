劇団新芸座 第113回公演『たぬき荘の住人たち』『語り芝居 杜子春』が2026年6月26日 (金) ～ 2026年6月28日 (日)に武蔵野芸能劇場 小劇場（東京都 武蔵野市 中町 1丁目15番10号）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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劇団新芸座 第113回公演は、『たぬき荘の住人たち』（作／後藤美希・構成、演出／実川太一）と『語り芝居 杜子春』（作／芥川龍之介・構成、演出／一見直樹（アートランティス））の2本立てです。 2本立てのはじめにお届けする『たぬき荘の住人たち』は、書き下ろし新作のオリジナル作品。 妖怪と人間がともに暮らす不思議な下宿「たぬき荘は」の個性豊かな住人たちが繰り広げる、思わずくすっと笑ってしまうにぎやかな物語です。 続いての『語り芝居 杜子春』は、青年が不思議な出来事を経て、自分にとって本当に大切なものは何かに気づいていく物語です。 最後に彼が何を選ぶのか、ぜひ劇場でその結末をご覧ください。 ぬくもりに満ちた新作ドラマと、人間の本質を問いかける永遠の名作。 雰囲気の異なる2作品の魅力を感じていただける豪華2本立てになっています。 ご来場お待ちしております。

公演概要

劇団新芸座 第113回公演 『たぬき荘の住人たち』『語り芝居 杜子春』 公演期間：2026年6月26日 (金) ～ 2026年6月28日 (日) 会場：武蔵野芸能劇場 小劇場（東京都 武蔵野市 中町 1丁目15番10号） ■出演者 松本静江、藤野戸智子、長尾順子、実川太一、後藤美希、伊藤美夜、工藤吉徳、加藤真理子、小山田錦司、春延朋也 ■公演スケジュール 6月26日（金）18:30※ 6月27日（土）14:00・18:00 6月28日（日）14:00 開場は開演の30分前です。 ※金曜日夜の回はチケット料金500円割引になります。 ■チケット料金 一般：3,500円 中高生：2,500円 ※金曜夜の回は各500円引き （全席自由・税込）

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