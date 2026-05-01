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日本のキャッシュレスの変遷を振り返るインフォグラフィックスと特設サイトを公開
インフキュリオン創業20周年、決済を起点に「金融が溶け込む社会」を牽引
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、2026年5月1日に創業20周年を迎えました。お取引先企業様、パートナー企業の皆様、株主様、従業員とそのご家族をはじめ、これまで歩みを共にしてくださった、すべての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
当社は、「決済から、きのうの不可能を可能にする。」をミッションに、キャッシュレスやFintechという言葉が一般的でなかった20年前から、決済・金融領域のサービス革新に取り組んでまいりました。
この20年間、私たちが決済・金融領域にこだわり続けてきたのは、「決済こそが社会基盤を書き換える起点である」という確信があったからです。お金の流れはあらゆる経済活動の結節点であり、この仕組みをモダンかつ柔軟に再構築することは、新たなビジネスの創出、ひいては人々の生活をよりスマートに進化させることに直結します。
あらゆる産業に金融機能を組み込む「Embedded Finance（組込型金融）」の進化、そしてそれを支える金融機関のレガシーシステムのモダン化は、生活者にとって金融サービスを「空気のように自然な存在」へと変貌させ続けています。これまで独立した手続きとして存在していた金融機能が、日々の生活動線やサービス体験、企業活動の中に深く埋め込まれることで、利用者は複雑なプロセスを意識することなく、シームレスにその利便性を享受することが可能となりました。
今回、創業20周年を記念し、自社の歩みを日本の決済と金融デジタル化の歴史と共に紐解く「20周年記念インフォグラフィックス」や当社プロダクトの歩み、主席アナリストによる論考記事を収めた特設サイトを本日より公開いたします。なお、特設サイトでは各界のリーディングカンパニーとの対談コンテンツを順次公開する予定です。
■ 20周年記念インフォグラフィックス
インフキュリオンが創業した2006年から現在に至るまで、日本の決済環境は劇的な変化を遂げてきました。決済を起点に社会構造をアップデートすることに心血を注いできた私たちの歩みは、日本のキャッシュレスの歩みそのものでもあります。国内外の決済・金融デジタル化における歴史的な出来事と、当社の事業変遷を1つの時間軸にまとめたインフォグラフィックスを作成いたしました。
■ 20周年記念特設サイト
20年間の当社サービスの軌跡や当社主席アナリストによる論考記事などを集約した特設サイトを公開いたしました。
URL：https://infcurion.com/20th-anniversary/
主なコンテンツ：
当社プロダクトの歩み：当社設立からの歩みと導入の紹介
論考記事：
「現金社会からエージェント経済へ：日本のフィンテック20年史（前編）」
：主席アナリスト 森岡剛による論考記事
対談コンテンツ：各界のリーディングカンパニーのキーパーソンとの対談を順次公開（予定）
■代表取締役社長CEO 丸山弘毅によるコメント
おかげさまで、当社は創業20周年を迎えました。昨年の上場、そして20周年という節目も、私たちは一つの通過点に過ぎないと考えております。今日まで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。
決済領域には依然として構造的な課題が多く、私たちの挑戦はまだ道半ばです。私たちは、あらゆる産業を支える「決済イネーブラー」として、これまでは不可能であった新たなビジネスモデルの構築や価値創造を可能にし、より豊かでスマートな社会の実現を目指し続けます。
この節目を「第2の創業」と捉え、インフキュリオンの全メンバーが、より一層の情熱を持って社会基盤のアップデートに邁進してまいります。皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜るとともに、私たちの挑戦に対し、時には厳しいご指導やご鞭撻をいただけますと幸いです。20年前、決済の可能性と既存の枠組みの限界を同時に感じ、「決済で未来を変える」という想いを持って創業しました。 当時はキャッシュレスという言葉すら一般的ではありませんでしたが、2015年頃からのFintechの潮流やAPI連携の進展といった業界全体の対話と変革を経て、私たちの想いは、今や「社会を動かす仕組み」として結実しつつあります。決済・金融領域のデジタル化は単なる利便性の追求ではなく、あらゆる産業の可能性を解き放つ鍵であったと確信しております。
当社は、モダンで柔軟な次世代型決済インフラの提供を通じ、決済・金融領域の構造的な課題解消に挑んでまいりました。現在はさらに、未だアナログな領域が残るBtoB決済の変革や、最新のAI活用などにも領域を広げ、さらなる価値創造を推進しています。あらゆる事業者の皆様が、先進的な技術を自在に活用できる環境を整えることが私たちの使命です。
私たちは、あらゆる産業を支える「決済イネーブラー」として、これからは不可能であった新たなビジネスモデルの構築や価値創造を可能にし、より豊かでスマートな社会の実現を目指します。
「金融機能が事業成長を支える基盤として機能する社会」の実現に向け、全社一丸となってさらなる価値創造に邁進してまいります。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■インフキュリオンについて
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
会社名：株式会社インフキュリオン
設立：2006年5月1日
代表者：代表取締役社長CEO丸山弘毅
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
請求書カード払い協会
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社インフキュリオン 広報室 Mail：pr@infcurion.com
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、2026年5月1日に創業20周年を迎えました。お取引先企業様、パートナー企業の皆様、株主様、従業員とそのご家族をはじめ、これまで歩みを共にしてくださった、すべての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
この20年間、私たちが決済・金融領域にこだわり続けてきたのは、「決済こそが社会基盤を書き換える起点である」という確信があったからです。お金の流れはあらゆる経済活動の結節点であり、この仕組みをモダンかつ柔軟に再構築することは、新たなビジネスの創出、ひいては人々の生活をよりスマートに進化させることに直結します。
あらゆる産業に金融機能を組み込む「Embedded Finance（組込型金融）」の進化、そしてそれを支える金融機関のレガシーシステムのモダン化は、生活者にとって金融サービスを「空気のように自然な存在」へと変貌させ続けています。これまで独立した手続きとして存在していた金融機能が、日々の生活動線やサービス体験、企業活動の中に深く埋め込まれることで、利用者は複雑なプロセスを意識することなく、シームレスにその利便性を享受することが可能となりました。
今回、創業20周年を記念し、自社の歩みを日本の決済と金融デジタル化の歴史と共に紐解く「20周年記念インフォグラフィックス」や当社プロダクトの歩み、主席アナリストによる論考記事を収めた特設サイトを本日より公開いたします。なお、特設サイトでは各界のリーディングカンパニーとの対談コンテンツを順次公開する予定です。
■ 20周年記念インフォグラフィックス
インフキュリオンが創業した2006年から現在に至るまで、日本の決済環境は劇的な変化を遂げてきました。決済を起点に社会構造をアップデートすることに心血を注いできた私たちの歩みは、日本のキャッシュレスの歩みそのものでもあります。国内外の決済・金融デジタル化における歴史的な出来事と、当社の事業変遷を1つの時間軸にまとめたインフォグラフィックスを作成いたしました。
■ 20周年記念特設サイト
20年間の当社サービスの軌跡や当社主席アナリストによる論考記事などを集約した特設サイトを公開いたしました。
URL：https://infcurion.com/20th-anniversary/
主なコンテンツ：
当社プロダクトの歩み：当社設立からの歩みと導入の紹介
論考記事：
「現金社会からエージェント経済へ：日本のフィンテック20年史（前編）」
：主席アナリスト 森岡剛による論考記事
対談コンテンツ：各界のリーディングカンパニーのキーパーソンとの対談を順次公開（予定）
■代表取締役社長CEO 丸山弘毅によるコメント
おかげさまで、当社は創業20周年を迎えました。昨年の上場、そして20周年という節目も、私たちは一つの通過点に過ぎないと考えております。今日まで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。
決済領域には依然として構造的な課題が多く、私たちの挑戦はまだ道半ばです。私たちは、あらゆる産業を支える「決済イネーブラー」として、これまでは不可能であった新たなビジネスモデルの構築や価値創造を可能にし、より豊かでスマートな社会の実現を目指し続けます。
この節目を「第2の創業」と捉え、インフキュリオンの全メンバーが、より一層の情熱を持って社会基盤のアップデートに邁進してまいります。皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜るとともに、私たちの挑戦に対し、時には厳しいご指導やご鞭撻をいただけますと幸いです。20年前、決済の可能性と既存の枠組みの限界を同時に感じ、「決済で未来を変える」という想いを持って創業しました。 当時はキャッシュレスという言葉すら一般的ではありませんでしたが、2015年頃からのFintechの潮流やAPI連携の進展といった業界全体の対話と変革を経て、私たちの想いは、今や「社会を動かす仕組み」として結実しつつあります。決済・金融領域のデジタル化は単なる利便性の追求ではなく、あらゆる産業の可能性を解き放つ鍵であったと確信しております。
当社は、モダンで柔軟な次世代型決済インフラの提供を通じ、決済・金融領域の構造的な課題解消に挑んでまいりました。現在はさらに、未だアナログな領域が残るBtoB決済の変革や、最新のAI活用などにも領域を広げ、さらなる価値創造を推進しています。あらゆる事業者の皆様が、先進的な技術を自在に活用できる環境を整えることが私たちの使命です。
私たちは、あらゆる産業を支える「決済イネーブラー」として、これからは不可能であった新たなビジネスモデルの構築や価値創造を可能にし、より豊かでスマートな社会の実現を目指します。
「金融機能が事業成長を支える基盤として機能する社会」の実現に向け、全社一丸となってさらなる価値創造に邁進してまいります。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■インフキュリオンについて
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
会社名：株式会社インフキュリオン
設立：2006年5月1日
代表者：代表取締役社長CEO丸山弘毅
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
請求書カード払い協会
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
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